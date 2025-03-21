Новый полноприводный кроссовер Haval, который так и не стал «другим» H7: объявлены цены

Марка Haval открыла прием предварительных заказов на паркетник Xiaolong Max второго поколения. Как и предшественник, новый кроссовер представлен только в виде подзаряжаемого гибрида с полным приводом. При этом «второй» SUV стал мощнее и дешевле.

Дизайн этого гибридного кроссовера Haval полностью раскрыли в феврале. Модель позиционируют в качестве Xiaolong Max второй генерации, хотя предшественник в строю лишь с 2023 года, и рестайлинга у него не было. Также любопытно то, что ранее производитель сертифицировал новинку сразу под несколькими названиями, включая Haval H7. Напомним, в России «семерка» стартовала всего несколько дней назад, и это совсем другой автомобиль. В общем, как мы видим, в Китае кроссовер все же сохранил название Haval Xiaolong Max. И теперь паркетник стал доступен к заказу на родине.

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Внешность «второго» Xiaolong Max оформлена в модном среди китайских производителей стиле, который больше характерен для электрокаров. Главная особенность этого дизайна – гладкий «нос». Среди других фишек нового Haval Xiaolong Max – сделанные в виде единых плашек головная оптика и задние фонари (спереди и сзади еще имеются светящиеся «пунктиры», подсвечены и эмблемы марки) плюс «парящая» крыша.

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Длина пятиместного паркетника равна 4780 мм, что на 22 мм больше, чем у предыдущего Макса. Колесную базу растянули на 10 мм до 2810 мм. Ширина и высота остались прежними – 1895 и 1725 мм соответственно. Для новинки предусмотрены 19-дюймовые колеса. Объем багажника почему-то меньше, чем у «первого» Xiaolong Max: 540 л против 551 л (с разложенным вторым рядом – 1366 и 1377 л соответственно).

Haval Xiaolong Max нового поколения

В салоне нового кроссовера два отдельных экрана: приборный – диагональю 12,3 дюйма, планшет мультимедиа – на 14,6 дюйма. У предшественника три дисплея, которые визуально объединены (каждый диагональю 12,3 дюйма). Для интерьера свежего Haval Xiaolong Max можно выбрать светло-бежевую, черную или рыжую отделку. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер сидений, панорамная крыша, автопарковщик (включая функцию дистанционной парковки – с помощью смартфона) и продвинутый автопилот Coffee Pilot Plus (включает несколько датчиков и радаров, адаптивный «круиз» и прочее).

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Как и раньше, Haval Xiaolong Max представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид, при этом фирменная система Hi4 относится уже к следующему поколению. В состав силовой установки входят бензиновый атмосферник 1.5 (116 л.с.) и два электромотора. Совокупная отдача – 324 л.с. и 595 Нм против 279 л.с. и 585 Нм у прежней модели. Сообщается, что первую «сотню» новый кроссовер способен набрать за 6 секунд.

Haval Xiaolong Max нового поколения

Свежий гибрид предложен в пяти исполнениях с двумя вариантами батареи. Три версии имеют аккумулятор емкостью 18,74 кВт*ч, только на электротяге они проедут 110 км по китайскому циклу CLTC. Предтоповый и самый дорогой кроссоверы укомплектованы батареей емкостью 27,54 кВт*ч, их дальнобойность – 165 км. Старому Haval Xiaolong Max положен аккумулятор на 19,27 кВт*ч, запас хода в электрическом режиме – 105 км.

Haval Xiaolong Max нового поколения

Цены пока предварительные: от 138 800 до 176 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 2,05 млн рублей по текущему курсу. Предшественник еще в строю, и он дороже – от 159 800 до 179 800 юаней (1,85 млн – 2,08 млн рублей). «Живые» продажи нового Haval Xiaolong Max стартуют чуть позже, цены реальные вполне могут оказаться даже ниже объявленных сегодня.

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Между тем еще в конце 2023 года Xiaolong Max первого поколения засветился в презентации российского подразделения Haval, причем для нас была заявлена чисто бензиновая версия. В РФ модель планировали продавать под названием Haval F8. Ожидалось, что на рынок паркетник выйдет в 2024-м, но этого так и не произошло. Остались ли в силе планы марки – информации пока нет.