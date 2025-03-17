Брутальный кроссовер Haval H7: объявлены цены в России

На нашем рынке новый кроссовер Haval с брутальным обликом представлен с безальтернативным турбомотором 2.0 и стандартным полным приводом. Модель предложена в трех комплектациях.

Кроссовер с возрожденным индексом H7 российский офис марки Haval официально анонсировал в январе текущего года. На прошлой неделе было объявлено о старте производства модели на тульском заводе. Теперь же опубликован прайс-лист и открыт прием заказов. Новинка представлена в дилерской сети Haval Pro, там она присоединилась к кроссоверу Haval H3, внедорожникам Haval H5 и Haval H9.

Напомним, имя Haval H7 используют только на внешних рынках (помимо России кроссовер также продают в странах Ближнего Востока и ЮАР, плюс он анонсирован в Австралии). А вот в родном Китае, где модель присутствует с 2023 года, SUV позиционируют в качестве Haval DaGou второго поколения, хотя предшественник там до сих пор в строю, его экспортное название – Dargo.

1 / 2 2 / 2

В плане дизайна предназначенные для разных стран машины повторяют друг друга. Среди особенностей внешности – нарочито брутальные черты, заквадраченные колесные арки с массивными накладками и заклепками, круглые светодиодные фары и аналогичной формы задние фонари, над которыми вдобавок имеются горизонтальные дополнительные секции.

Длина российского Haval H7 равна 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2810 мм. Паспортный дорожный просвет нашей версии составляет 200 мм. Кроссовер бывает только пятиместным. Объем багажника – 483 литра, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1362 литров. Кроме того, H7 прошел локальную адаптацию. Среди изменений – увеличенный бачок омывающей жидкости (4,5 л), аккумулятор увеличенной емкости (70 Ач), усиленная антикоррозийная обработка кузова.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В России Haval H7 доступен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 192 л.с. и 320 Нм. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Наш кроссовер по умолчанию имеет подключаемый полный привод с межосевой электронноуправляемой муфтой. В других странах турбомотор 2.0 мощнее: в частности, в Китае он выдает 238 л.с. и 380 Нм. Кроме того, там (и, например, в ЮАР) ему положен девятиступенчатый «робот». А еще на родине кроссовер можно купить с младшим турбодвигателем 1.5 (он-то как раз сочетается с 7DCT) и в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе полуторалитрового турбомотора. Наконец, в Поднебесной модель бывает с передним приводом.

Российским клиентам H7 предложен в трех комплектациях – Elite, Premium и Tech Plus. В списке стандартного оборудования значатся светодиодные фары, противотуманки с функцией освещения сектора поворотов, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, обивка из экокожи, центральный подлокотник с охлаждаемым боксом, подрулевые лепестки переключения передач, регулировка руля по высоте и вылету (сам руль – с обогревом), система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 14,6 дюйма и сервисами Яндекс, камеры кругового обзора и «внедорожный» круиз-контроль.

Начиная с версии Premium появляются электропривод багажной двери (включая систему бесконтактного открывания), вентиляция передних кресел, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный «круиз», системы автоторможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков. Наконец, топовый Haval H7 Tech Plus – это еще 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых, панорамный люк в крыше, комбинированная обивка (кожзам и вставки из натуральной кожи), проекционный дисплей и ассистент автоматической парковки.

Цена полноприводного Haval H7 Elite без учета акций – 3 499 000 рублей, версии Premium – 3 649 000 рублей, Tech Plus – 3 799 000 рублей. «Живые» продажи должны стартовать до конца весны.