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  • На российском заводе Haval стартовало серийное производство кроссовера H7

На российском заводе Haval стартовало серийное производство кроссовера H7

14.03.2025 342 0 0

Как рассказали в местном представительстве Great Wall Motor, продажи этого китайского SUV в РФ начнутся весной 2025 года.

В Поднебесной этот кроссовер марки Haval с брутальной внешностью появился в начале 2023 года. В Китае он играет роль DaGou второго поколения, при этом предшественник по-прежнему присутствует в линейке (его экспортное название – Dargo). О планах по выводу нового паркетника на глобальный рынок стало известно в конце 2023-го: его решили позиционировать в качестве отдельной модели с возрождённым индексом H7.

На фото: завод Haval в Тульской области
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На фото: завод Haval в Тульской области
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Как Kolesa.ru сообщал ранее, силуэт этой модели появился на российском сайте марки в декабре 2024-го, а официально компания анонсировала Haval H7 для РФ в середине января текущего года. Теперь в местном представительстве Great Wall Motor рассказали о том, что старт продаж этого брутального кроссовера запланирован на весну 2025-го.

На фото: Haval H7

Также в компании рассказали о том, что производство H7 для российского рынка было налажено на заводе Haval, который расположен в Тульской области. Сообщается, что первая партия серийных автомобилей уже сошла с конвейера этой площадки. В пресс-центре GWM добавили, что для производства этого паркетника на предприятии наладили дополнительную роботизированную линию по технологическим процессам. Сообщается, что все автомобили, выпускаемые на российском предприятии, проходят через детальную проверку каждого узла и функциональных систем, а также тестируются на собственном полигоне предприятия.

Брутальный кроссовер H7 станет четвёртой моделью линейки Haval Pro в России. Его габаритная длина составляет 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, а расстояние месту осями – 2810 мм. В списке особенностей его внешности числятся «оквадраченные» формы с мускулистыми крыльями, массивными накладками на пороги из чёрного некрашеного пластика и с заклёпками, а также светодиодная круглая головная оптика и вторящие ей фонари с дополнительными горизонтальными полосами сверху.

На фото: Haval DaGou второго поколения (версия для китайского рынка)
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На фото: Haval DaGou второго поколения (версия для китайского рынка)
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Салон Haval H7 рассчитан на пятерых седоков. На передней панели расположены два дисплея – один исполняет роль виртуальной приборки, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Автомобиль получит функцию голосового управления на русском языке. Как сообщалось ранее, кроссовер также должен получить проекционный дисплей, камеры кругового обзора, «зимний» пакет, акустику с девятью динамиками и сабвуфером, шесть подушек безопасности.

На фото: салон Haval H7 для российского рынка

Ещё «локальная адаптация» включает в себя: усиленную антикоррозийную обработку кузова, наличие регулировки ремней безопасности передних пассажиров по высоте, увеличенный до 4,5 литра бачок для омывающей жидкости и индикатор её уровня, аккумулятор ёмкостью 70 Ач, аналоговые кнопки, пневмоупоры капота и подготовку под установку фаркопа.

Haval H7 будет продаваться в России в трёх исполнениях, подробности об их составе станут известны позже. Под капотом кроссовера, предназначенного для российского рынка, располагается 2,0-литровый двигатель, мощность которого равна 192 л.с. Он идёт в комплекте с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Haval H7 положен подключаемый полный привод с межосевой электронно-управляемой муфтой. Цены этой новинки обнародуют ближе к старту продаж.

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