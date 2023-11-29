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  • Hennessey Cadillac Escalade-V: «чемодан» с нижневальным V8 мощностью 1019 л.с.

Hennessey Cadillac Escalade-V: «чемодан» с нижневальным V8 мощностью 1019 л.с.

29.11.2023 122 0 0

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance «по заявкам трудящихся» как следует прокачало большой спортивный рамный внедорожник Cadillac Escalade-V: отдача его компрессорного двигателя LT4 V8 превысила заветные 1000 л.с.

Cadillac Escalade-V дебютировал в прошлом году и сразу же стал культовым автомобилем, войдя в золотой пантеон американского автопрома, ведь прежде у Escalade заводских «заряженных» версий не было. Не будет их и в будущем, поскольку на пятки «углеводородному» Escalade уже наступает электрический Cadillac Escalade IQ. В общем, нынешний пока ещё доступный для покупки бензиновый Cadillac Escalade-V — первый и последний в своём роде.

В стоке Escalade-V оснащается 6,2-литровым нижневальным LT4 V8 с прикрученной к нему 2,65-литровой «мясорубкой» Eaton. Максимальная отдача этого пожирателя бензина составляет 691 л.с. и 885 Нм, в паре с ним работает специальным образом настроенный 10-ступенчатый гидромеханический «автомат», межосевая муфта в системе полного привода имеет постоянный преднатяг, задний межколёсный дифференциал снабжён электронноуправляемой блокировкой. К особенностям Escalade-V также относятся перенастроенная адаптивная пневмоподвеска, мощные тормоза Brembo и спортивный декор с четырьмя выхлопными патрубками в заднем бампере.

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Первые владельцы Escalade-V сразу же стали донимать ателье Hennessey просьбами «дожать» двигатель этого чудо-внедорожника хотя бы до тысячи «лошадей», и вот наконец их мольбы услышаны: вчера команда инженеров Джона Хеннесси выкатила апгрейд для Escalade-V.

Список доработок довольно внушительный: LT4 V8 получил новый, изготовленный на заказ распредвал, модифицированные головки блока цилиндров, новые клапаны и клапанные пружины, новые толкатели и коромысла, новую систему впуска, более производительные топливные форсунки, более эффективную систему охлаждения, модернизированные катализаторы системы выпуска и новую программу управления. Отдача в результате выросла до 1019 л.с. при 6400 об/мин и 1196 Нм при 4300 об/мин. Как изменились динамические качества, Hennessey не указывает, стоковый Escalade-V разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 4,4 с. Шасси и кузов остаются стандартными.

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Стоимость апгрейда для Escalade-V тюнинг-ателье тоже не называет, но ясно, что это не бюджетное решение. В стоке Escalade-V сейчас стоит в США от 153 520 долларов, а с апгрейдом от Hennessey — явно более 200 000 долларов.

Между тем в начале года компания Джона Хеннесси представила условно бюджетный апгрейд для «дежурного» Escalade с 6,2-литровым атмсоферным V8: с помощью приводного нагнетателя и ряда других доработок его отдача доводится до уровня Escalade-V.

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