Hennessey Mammoth 1000: младший «мамонтёнок» с динамикой суперкара

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance продолжает упражняться со стоковым суперпикапом Ram 1500 TRX и представила его 1026-сильную версию с доработанной подвеской. Всего будет выпущено 200 экземпляров стоимостью 135 350 долларов каждый.

Для многих фанатов американского автопрома Ram 1500 TRX, дебютировавший в августе прошлого года, стал вершиной стокового пикапостроения, превзойти который в свете глобальной электрификации автопрома и скорой кончины ДВС вряд ли кому-нибудь удастся. Ram 1500 TRX, напомним, оснащён могучим 6,2-литровый компрессорным V8 HEMI (712 л.с. и 881 Нм) и очень изощрённой оффроудной амуницией, вроде бака для мусора и электронной программы для аккуратного приземления на грунт после прыжков. Инженеры FCA отлично поработали, но профессиональные тюнеры способны улучшить и такую машину.

Стоковый Ram 1500 TRX

Так, Hennessey Performance ещё в сентябре прошлого года анонсировала трёхосный Mammoth 6X6 (название переводится с английского как «мамонт») на базе Ram 1500 TRX. Это умопомрачительный проект всего из трёх экземпляров по цене полмиллиона долларов каждый, он предусматривает радикальную переделку шасси и замену стокового мотора на доработанный мопаровский 7,0-литровый Hellephant мощностью 1217 л.c.

Hennessey Mammoth 6X6

Анонсированный на этой неделе двухосный Mammoth 1000 проще и дешевле трёхосного собрата — 135 350 долларов за экземпляр, при том что стоковый Ram 1500 TRX стоит от 70 095 долларов. Мотор в Mammoth 1000 остаётся стоковый, 6,2-литровый HEMI, но специалисты Hennessey снабдили его новой 2,65-литровый «мясорубкой», усиленными шкивами, модернизированными системами впуска и выпуска с пониженным сопротивлением, улучшенной системой вентиляции картерных газов и переписанной программной управления. В результате отдача выросла до 1026 л.с. и 1314 Нм. Время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) сократилось с 4,5 до 3,2 с.

Hennessey Mammoth 1000

Дорожный просвет увеличен на 2,5 дюйма (63,5 мм), установлены новые 10-спицевые 20-дюймовые колёса Hennessey, обутые в 35-дюймовые «зубастые» шины. Визуальные доработки свелись к стальному переднему бамперу с интегрированным кенгурятником и светодиодным прожектором по центру, новому заднему бамперу, сдвижной крышке кузова с электроприводом, выдвижным боковым подножкам с электроприводом и россыпи надписей Mammoth снаружи и внутри машины.

Добавим, что Hennessey — это не только тюнинг-ателье, но и автопроизводитель: в декабре эта фирма представила серийную версию разработанного с нуля суперкара Hennessey Venom F5, на котором попробует установить мировой рекорд скорости.