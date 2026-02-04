Hennessey VelociRaptor 1200 F-250: дизельный гигант к юбилею независимости Америки

Новинки ×
04.02.2026 101 0 0
Техасское тюнинг-ателье Hennessey Performance готовится вместе со всеми штатами громко отпраздновать 4 июля 250-летие принятия Декларации независимости США и подготовило по такому случаю очередной монументальный пикап — VelociRaptor 1200 F-250, он будет выпущен тиражом 250 экземпляров.

Компания Hennessey решила отпраздновать юбилей независимости Америки максимально патриотично — мол, давайте создадим проект, который будет кричать всем своим внешним видом о том, что он из Америки. Так родился Hennessey VelociRaptor 1200 F-250, созданный на базе стокового тяжёлого пикапа Ford F-250 в богатой комплектации Lariat.

Стоковый Ford F-250 предлагается как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями V8, но самая мощная модификация именно дизельная: 6,7-литровый V8 High Output Power Stroke благодаря турбонаддуву выдаёт 507 л.с. и 1627 Нм (или 1200 фунт-футов, что отражено в названии пикапа Hennessey). Коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод — задний или полный, Hennessey берёт в работу полноприводную версию.

В данном случае мастера Hennessey не трогали силовой агрегат, полагая, что заводской дизельной мощи пикапу и так достаточно, а вот с образом поработали основательно. С помощью комплекта BDS дорожный просвет увеличен на 127 мм под установку 37-дюймовых «зубастых» шин, они надеты на новые 18-дюймовые легкосплавные колёса с ажурными спицами. В подвеске установлены энергоёмкие амортизационные стойки Fox 2.5 с внешними резервуарами.

Стандартные пластиковые бамперы заменены силовыми из нержавеющей стали, в передний бампер вмонтированы светодиодные противотуманки и небольшая защитная дуга, под которой прячется 50-дюймовая центральная светодиодная балка. Капот получил центральную вентиляционную вставку из карбона и крупную надпись Hennessey на передней кромке. Также из карбона выполнены шапочки зеркал, расширители колёсных арок и накладка на заднем борту с крупной надписью Hennessey. Под порогами установлены выдвижные подножки с электроприводом и светодиодной подсветкой. Передние крылья украшены вентиляционными накладками из карбона с надписью USA 250.

В салоне Hennessey VelociRaptor 1200 F-250 установлены новые передние кресла с широкими спинками, они обиты кожей и алькантарой чёрного цвета, но есть контрастные вставки красного цвета. Аналогичную отделку получил задний диван. На пол уложены фирменные коврики Hennessey. На центральный подлокотник между передними креслами установлена объёмная металлическая табличка с флагом США и эмблемой Hennessey. 

Hennessey просит за свою патриотическую конверсию 54 500 долларов. Исходный стоковый Ford F‑250 Lariat с 507-сильным турбодизелем и полным приводом сейчас стоит от 82 130 долларов. Таким образом минимальная цена пикапа Hennessey VelociRaptor 1200 F-250 «под ключ» составляет 136 630 долларов.

