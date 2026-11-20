Honda начала выпускать компактвэн под названием Freed в 2008 году. Актуальное третье поколение появилось в 2024 году, при этом модернизация прошла практически следом: в январе прошлого года дебютировал обновлённый гибрид, а в марте – доработанный бензиновый вариант. Теперь пресс-служба японского бренда сообщает об очередных обновках, которые достались нынешнему Honda Freed.

На фото: Honda Freed Black Style

Одним из изменений стало появление двухрядной модификации, рассчитанной на пятерых седоков в гамме Freed Air EX. Стоимость такого гибрида равна 3 444 100 иен (эквивалентно примерно 1,77 млн рублей по текущему курсу) за исполнение с передним приводом и 3 675 100 иен (около 1,89 млн рублей) за полноприводную версию. За аналогичный бензиновый вариант просят соответственно 3 094 300 / 3 325 300 иен (около 1,6 / 1,71 млн рублей).

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Ещё одной обновкой стало появление спецверсии с прибавкой Black Style к названию. Этот вариант доступен как для стандартного компактвэна Air, так и для его «внедорожной» версии Crosstar. Ему достался чёрный декор экстерьера. Так, в этом цвете выполнена радиаторная решётка, корпуса наружных зеркал, дверные ручки, антенна «акулий плавник» на крыше, а также затемнённые хромированные логотипы и шильдики.

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В салоне Honda Freed Black Style можно увидеть двухспицевое рулевое колесо, обтянутое натуральной кожей с серой прострочкой и физическими кнопками, а также с чёрным глянцевым логотипом. Иначе оформлены дефлекторы вентиляции, дверные ручки, а потолок и внутренняя отделка стоек крыши выполнены в чёрном цвете.

На фото: салон Honda Freed Black Style 1 / 2 На фото: салон Honda Freed Black Style 2 / 2

Начинка у спецверсии стандартная, но только гибридная. Речь идёт о фирменной установке e:HEV, в основе которой находится 106-сильный атмосферник LEB объёмом 1,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами (один исполняет роль генератора, мощность второго – 123 л.с.). Привод – передний или полный. Напомним, у обычных версий есть ещё альтернатива – бензиновый 1,5-литровый атмосферник L15D, максимальная мощность которого равна 118 л.с.

В список обновок нынешнего Freed ещё вошли: подсветка багажного отделения, модернизированная информационно-развлекательная система Honda Connect, а также предназначенные для пассажиров второго ряда и интегрированные в спинки передних сидений столики с подстаканниками (можно использовать как подставку для заряжаемого смартфона). Ещё пятиместной версии модели с приставкой Crosstar положены дополнительные воздуховоды кондиционера.

На домашнем рынке, в Японии, стоимость стартовой шестиместной бензиновой версии Honda Freed равна 2 673 000 иен (около 1,38 млн рублей), за топовый вариант просят 3 499 100 иен (около 1,8 млн рублей). Цена базового гибридного исполнения составляет 3 022 800 иен (около 1,56 млн рублей), самого богатого компактвэна – 3 848 900 иен (около 1,98 млн рублей). А спецверсию Freed Black Style можно купить за 3 356 100 – 3 760 900 иен (около 1,73 – 1,94 млн рублей).