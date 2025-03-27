Honda обновила бензиновый компактвэн Freed вслед за гибридом

Порция обновок затронула как «обычный» вариант с прибавкой Air, так и версию «под кроссовер» с прибавкой Crosstar. Цены уже известны.

Японская компания Honda наладила выпуск компактвэна Freed в 2008 году, модель второго поколения появилась в 2016-м, а в 2017 году семейство пополнилось за счёт модификации «под спорт» с приставкой Modulo X. Позже, в 2019-м, стандартная модель пережила обновление, тогда же в линейку вошла версия Crosstar. В мае прошлого года Хонда презентовала внешность и салон пассажирского компактвэна третьего поколения, а его продажи начались в конце июня.

На фото: Honda Freed Crosstar

Спустя всего полгода с начала продаж модель получила порцию обновок: как в январе 2025-го сообщал Kolesa.ru, тогда они коснулись гибридных версий Honda Freed e:HEV Air и Freed e:HEV Crosstar. А сегодня японский производитель рассказал о том, что корректировки затронули и бензиновые компактвэны Freed Air и Freed Crosstar.

Так, для окраса кузовов бензиновых версий Freed компания теперь тоже использует новую краску, которая способна «увеличить блеск» поверхности и одновременно «повысить долговечность более чем в 1,5 раза» по сравнению с предшественниками.

Помимо этого, компания в ответ на просьбы клиентов решила добавить Honda Freed Air и Freed Crosstar некоторые из тех функций безопасности и водительских ассистентов, которые ранее не были доступны бензиновым модификациям. Так, теперь в качестве опции компактвэнам доступны камеры кругового обзора, функция автоматического переключения дальнего света фар на ближний, а также помощник при выезде задним ходом.

На фото: Honda Freed Air

Техника осталась прежней. Напомним, актуальные бензиновые компактвэны оснащаются 1,5-литровым атмосферником L15D, отдача которого составляет 118 л.с., а в комплект ему предлагается бесступенчатый автомат. Гибридным Freed положена установка e:HEV, в основе которого находится 106-сильный атмосферник LEB объёмом 1,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами (один исполняет роль генератора, а мощность тягового имеет отдачу 123 л.с.). Обе модификации доступны как с передним, так и с полным приводом.

Как и в случае с гибридными версиями, бензиновым Honda Freed тоже переписали прайс-листы в сторону увеличения из-за «глобального роста цен на сырьё и расходов на логистику». Цена Freed Air теперь начинается с 2 623 500 иен (эквивалентно примерно 1,46 млн рублей по текущему курсу), за вариант Freed Air EX просят не менее 2 812 700 иен (около 1,57 млн рублей), а покупка Freed Crosstar обойдётся в 2 928 200 – 3 203 200 иен (около 1,63 – 1,78 млн рублей).

Стоит напомнить о том, что по итогам сезона 2024-2025 в конкурсе Автомобиль года в Японии (Car of the Year Japan) лучшим автомобилем был признан компактвэн Honda Freed. Ещё в первую пятёрку вошли Mazda CX-80, Mini Cooper, Suzuki Fronx и Lexus LBX.