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  • Компактвэн Honda Freed получил порцию обновок через полгода после старта продаж

Компактвэн Honda Freed получил порцию обновок через полгода после старта продаж

23.01.2025 42 0 0

Компания Honda объявила о том, что «улучшила» вэн Freed и его кросс-версию, причем доработкам подверглись только гибриды. Изменений не так уж и много, а вот цены заметно подросли.

Компактвэн Honda Freed нового, третьего по счету поколения вышел на японский рынок в конце июня прошлого года. Покупателям модель доступна в двух версиях – со стандартным дизайном и в виде «кроссовера», они носят «фамилии» Air и Crosstar соответственно. Freed представлен как только с ДВС, так и с фирменной гибридной установкой e:HEV. В целом вэн японцам пришелся по нраву. Так, по итогам прошлого года продажи семейства выросли на 10% до 85 368 штук. Более того, свежий Honda Freed был признан лучшим автомобилем Японии! И все же марка решила освежить компактвэн. Правда, обновки достались исключительно гибридам.

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Доработок немного. Для кузовов Honda Freed e:HEV Air и Freed e:HEV Crosstar теперь используют новую краску, которая «увеличивает блеск» и «повышает долговечность более чем в 1,5 раза» по сравнению с обычными машинами. Кроме того, в новом модельном году для всех версий гибридного Freed опционально предусмотрены камеры кругового обзора, системы автоматического переключения света фар и помощи при выезде задним ходом, тогда как раньше это добро можно было заказать только для шестиместных машин (Freed Air и Crosstar еще бывают семиместными, плюс у «кроссовера» есть пятиместный вариант). Вот, собственно, и вся модернизация.

Кросс-версия Freed Crosstar
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Кросс-версия Freed Crosstar
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Техника прежняя. В состав установки e:HEV входят бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с.) и пара электромоторов: тяговый выдает 123 л.с., второй работает как генератор. «Традиционные» машины оснащаются 118-сильным атмосферным мотором 1.5. И чисто бензиновый компактвэн, и гибрид доступны с передним или полным приводом.

После модернизации Honda Freed e:HEV Air и Freed e:HEV Crosstar подорожали. Причем в компании это объясняют «глобальным ростом цен на сырье и затраты на логистику». Посвежевший Freed e:HEV Air обойдется минимум в 3 022 800 йен (около 1,9 млн рублей по текущему курсу; старая цена – от 2 857 800 йен или 1,8 млн рублей), а кросс-версия Freed e:HEV Crosstar стоит от 3 327 500 йен (2,1 млн рублей; старая цена – от 3 162 500 йен или 2 млн рублей). Старт «живых» продаж модернизированных гибридов намечен на начало февраля.

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