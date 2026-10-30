Honda Passport Baja Spec Trophy Truck получил начинку мощностью более 1300 л.с.

Honda начала выпускать модель под названием Passport в 1993 году, но уже в 2002-м она отправилась на перерыв. Одноимённый среднеразмерный кроссовер вернулся в строй только в 2018-м, а модель актуального четвёртого поколения дебютировала в 2024 году, продажи стартовали в 2025-м. Отметим, у нынешнего SUV есть «вездеходная» версия TrailSport, которая в том числе поставляется из США в Японию.

На фото: Honda Passport Baja Spec Trophy Truck 1 / 2 На фото: Honda Passport Baja Spec Trophy Truck 2 / 2

Теперь японская марка на базе этого кроссовера создала прототип для участия в гонках на выносливость – Honda Passport Baja Spec Trophy Truck. Над ним совместно поработали специалисты как подразделения Honda Racing, так и компании Mason Motorsports, плюс партнёром является Menzies Motorsports. Основательно переработанный Passport, превратившийся в Trophy Truck, станет экспонатом на выставке SEMA, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 3 по 6 ноября 2026 года.

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Как отметили в Honda, Passport Baja Spec Trophy Truck станет первым гибридным автомобилем, который выступит в этом классе в чемпионате Score World Desert. Прототип призван продемонстрировать те технологии для гонок по бездорожью в пустыне, которые компания разработала, участвуя в мировом автоспорте, в том числе в Формуле-1, IndyCar и IMSA.

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Honda Passport Baja Spec оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит установленный за кабиной алюминиевый битурбомотор V6 объёмом 2,4 литра (базируется на двигателе Acura ARX-06 GTP), также прототипу положена 800-вольтовая электрическая система, созданная компанией HRC в Южной Калифорниии. Привод, конечно же, полный. Как рассказали в пресс-службе Хонды, совокупная отдача системы превышает 1317 л.с. (969 кВт). Двигатель работает в тандеме с пятиступенчатой коробкой передач Masomatic от Mason Motorsports.

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Снизить вес прототипу помогли части кузова, выполненные из углеволокна. Элементы выхлопной системы выведены в верхнюю часть кузова, ещё прототипу достались амортизаторы Fox и комплект внедорожных шин Toyo. Кабина имеет «тоннели», которые позволяют как снизить аэродинамическое сопротивление, так и направить потоки воздуха к охладителю: он установлен в нижней задней части Passport Baja Spec, чтобы снизить центр тяжести и оптимизировать распределение веса.

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Honda Passport Baja Spec Trophy Truck дебютирует на предстоящей гонке на выносливость Baja 500, которая пройдёт со 2 по 6 июня 2027 года. За руль сядет двукратный победитель Baja 1000 Брайс Мензис.

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Тем временем, минувшим летом Honda улучшила проходимость стандартного Passport TrailSport за счёт обновлённой на 70% подвески с увеличенным на 35 мм дорожным просветом. При этом, 28 деталей оказались полностью новыми: речь идёт в частности о переднем подрамнике, передних полуосях, рычагах передней подвески, поворотных кулаках, пружинах, амортизаторах и стабилизаторах поперечной устойчивости.