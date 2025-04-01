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Hongqi представил гибридный автобус Guoyue REEV, цены известны

01.04.2025 36 0 0

Максимальный запас хода без подзарядки у этой коммерческой модели китайской премиальной марки составляет 900 км.

Люксовый бренд Hongqi (название в переводе с китайского означает «красное знамя») принадлежит поднебесному концерну FAW (First Automotive Works). Марка представлена в том числе на российском рынке, однако здесь она на данный момент продаёт только легковые автомобили (кстати, некоторые из них вошли в недавно обновлённый Минпромторгом РФ список роскошных машин, облагаемых повышенным транспортным налогом). На родине же компания продаёт в том числе автобусы.

Hongqi Guoyue дебютировал в конце 2023 года, а в продажу поступил в начале 2024-го. Этот автобус оснащается бензиновым 3,0-литровым турбомотором V6 мощностью 292 л.с. (максимальный крутящий момент – 420 Нм). Известно, что максимальная скорость ограничена 130 км/ч. Теперь китайский производитель расширил коммерческую линейку за счёт гибридного автобуса – Hongqi Guoyue REEV.

На фото: Hongqi Guoyue REEV

Guoyue REEV оснащается подключаемой гибридной установкой, которая включает в себя 2,0-литровый бензиновый двигатель, работающий в тандеме с двумя электромоторами. Как рассказали в представительстве Hongqi, только на электротяге такой автобус способен проехать 104 км, а совокупный максимальный запас хода составляет 900 км (цикл, по которому был произведён расчёт, не указан).

Ёмкость тяговой батареи, входящей в состав гибридной системы Hongqi Guoyue REEV, в компании не уточнили. Известно, что при использовании быстрой зарядки заряд аккумулятора можно восполнить с 30 до 80% за 15 минут. Кроме того, в компании рассказали о том, что батарею снабдили дополнительной защитой, из-за которой она способна выдерживать погружение в воду на глубину до метра в течение 120 часов.

Известно, что длина салона автобуса Guoyue REEV составляет 5443 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1900 мм. Автобус предлагается в двух конфигурациях, в нём могут быть места либо для 17, либо для 19 седоков. В целом габариты коммерческой модели – 7295 х 2090 х 2785 мм, а колёсная база равна 3990 мм.

Отметим, переднюю часть однообъёмника украсили фирменной хромированной радиаторной решёткой, которая получила узнаваемую красную полосу по центру. Для салона доступны регулируемые столы, складные крепления, в которых установлены экраны, система беспроводной зарядки смартфонов, багажные полки, а также система очистки воздуха. В списке систем безопасности числятся: функция автоматического торможения, прогнозирования дорожной ситуации, а также адаптивный круиз-контроль.

На домашнем рынке стоимость Hongqi Guoyue REEV начинается с отметки 706 800 юаней, что эквивалентно примерно 8,22 млн рублей по текущему курсу. За топовую версию гибридного автобуса просят 711 800 юаней (около 8,27 млн рублей).

Кстати, сегодня Kolesa.ru также рассказали о том, что к выходу на рынок готовится кроссовер Hongqi Tiangong 06: ожидается, что он поборется за покупателей с Zeekr 7X.

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