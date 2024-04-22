Hozon Neta L выходит на рынок: бюджетная альтернатива дорогим кроссоверам от Li Auto

Модельный ряд китайской компании Hozon Auto пополнил среднеразмерный пятиместный кроссовер Neta L с plug-in гибридной силовой установкой и большим запасом хода на электротяге. Некоторыми дизайнерскими решениями Neta L без стеснения цитирует кроссоверы Li Auto и предлагает при этом куда более привлекательные, чем у Li Auto, цены.

Основанная в 2014 году компания Hozon Auto, работающая под торговой маркой Neta, считалась одним из наиболее перспективных игроков в сегменте NEV (New Energy Vehicle) китайского авторынка, однако в последнее время заметно сдала позиции на фоне навязанной конкурентами ценовой войны. В 2023 году Hozon Auto реализовала в Китае 127 496 автомобилей, что на 16,16% меньше продаж в 2022 году. В первом квартале 2024 года кривая продаж Hozon Auto продолжила загибаться: на домашнем рынке продано 14 969 машин (-33,3% по сравнению с продажами в январе-марте 2023 года).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В модельному ряду Neta на данный момент есть субкомпактный кроссовер Neta V (он же Neta Aya), компактный кроссовер Neta X, купе Neta GT и флагманский седан Neta S. Сегодня к ним присоединился среднеразмерный кроссовер Neta L. Также в ближайшее время ожидается пополнение в виде универсала на базе Neta S.



Габаритная длина Neta L — 4770 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2810 мм. Подвеска у кроссовера пружинная, спереди — типа McPherson, сзади — многорычажная. При довольно заурядной и безликой внешности Neta L имеет уютный и дорого оформленный на вид салон.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Передняя панель — почти такая же, как у вышедшего на прошлой неделе на рынок кроссовера Li L6: на ней со смещением в сторону пассажира установлено гигантское табло, состоящее из двух экранов по 15,6 дюйма. Передние кресла снабжены множеством регулировок и массажёрами (кресло переднего пассажира вдобавок имеет выдвижную подпорку для ног), а между ними установлен вместительный бокс-холодильник объёмом 6,6 л — ещё одна цитата из Li L6. Объём багажника — 583 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1434 л.



В отличие от других моделей Hozon Auto, которые дебютировали как электромобили, Neta L выходит на рынок с plug-in гибридной силовой установкой последовательного типа: установленный спереди 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 91 л.с. работает в режиме генератора, заряжает батарею и механически не связана с колёсами. Единственный электромотор установлен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная отдача — 231 л.с. и 310 Нм.



1 / 2 2 / 2

Ёмкость тяговой батареи на базовой версии Neta L, что стоит 129 900 юаней (1,68 млн рублей в переводе по текущему курсу), — 30 кВт·ч, до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 7,3 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Запас хода на электротяге — 220 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (50 л) — 1250 км.



1 / 2 2 / 2

Более богато оснащённые версии имеют батарею ёмкостью 40 кВт·ч, они могут проехать на электротяге 310 км, в гибридном режиме — 1300 км, но разгонная динамика у них чуть похуже — 8,2 с до «сотни», максимальная скорость — 180 км/ч. В топовой комплектации, как на картинках, Neta L обойдётся в 159 900 юаней (2,06 млн рублей). Для сравнения скажем, что минимальная цена Li L6 в Китае составляет 249 800 юаней (3,22 млн рублей), но Li L6 крупнее, мощнее, солиднее и имеет полный привод. Через некоторое время в Китае будет предложена ещё и чисто электрическая версия кроссовера Neta L.



В РФ марка Neta на данный момент официально не представлена, но её модели привозят в нашу страну некоторые серые дилеры, так что и Neta L, вероятно, тоже скоро будет изредка мелькать на российских дорогах.

