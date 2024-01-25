Компания Hozon Auto анонсировала универсал, который даст бой успешному Nio ET5 Touring

Китайские потребители, кажется, распробовали универсалы, так что в ближайшее время новинок с таким типом кузова прибавится, одной из них станет Neta с заводским индексом EP41, её премьера состоится в апреле на автосалоне в Пекине.

Дебютировавший летом прошлого года универсал Nio ET5 Touring был разработан с прицелом на Европу, но пока собирает сливки в Китае, став второй по популярности моделью Nio после кроссовера ES6. Прямых конкурентов у Nio ET5 Touring пока нет ни в Китае, ни в Европе, но скоро появится — универсал Neta EP41, коммерческое имя которого пока не названо, старт продаж намечен на лето этого года.

Напомним, что основанная в 2014 году компания Hozon Auto является одним из наиболее заметных новых игроков в сегменте NEV китайского авторынка. Аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили. Hozon Auto работает под торговой маркой Neta, в прошлом году она реализовала в Китае 127 496 автомобилей, что на 16,16% меньше продаж в 2022 году — падение связано с ценовой войной на китайском рынке.

Neta V

Впрочем, руководство Hozon Auto не намерено зацикливаться на Китае и в течение 2024 года хочет вывести марку Neta на 50 новых рынков — в основном это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Минувшей осенью Hozon Auto запустила свой сборочный завод в Таиланде мощностью 20 000 машин в год, здесь забирают самую доступную модель Neta — субкомпактный кроссовер Neta V.



Neta X

Помимо Neta V актуальный модельный Hozon Auto ряд составляют компактный кроссовер Neta X, купе Neta GT и флагманский седан Neta S, а в этом гамму пополнят среднеразмерный кроссовер Neta L и универсал, который Hozon Auto из-за короткой кормы называет шутинг-брейком.



Neta GT

Судя по профилю в камуфляжной оклейке, универсал сделан на базе седана Neta S, но, как сообщают китайские СМИ, универсал получит более продвинутую электронную начинку и лидар над лобовым стеклом, тогда как топ-версии седана Neta S оснащены двумя лидарами, расположенными в переднем бампере. В «базе» универсал буде стоить менее 300 000 юаней (3,7 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть примерно на уровне Nio ET5 Touring.



Neta EP41 1 / 2 Neta S 2 / 2

О технической начинке Neta EP41 информации пока нет, но вряд ли она будет сильно отличаться о таковой у родственного седана. Электрическая топ-версия Neta S оснащена двумя электромоторами (по одному на ось), их максимальная совокупная отдача — 462 л.с. и 620 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, ёмкость батареи — 91 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 650 км по циклу CLTC.



Neta S

Plug-in гибридные версии Neta S довольствуются единственным электромотором на задней оси (231 л.с., 310 Нм), а спереди под капотом в режиме генератора работает 1,5-литровый бензиновый ДВС мощностью 116 л.с. С батареей ёмкостью 43,9 кВт·ч электрический запас хода гибридного седана составляет 310 км, а в гибридном режиме с полностью заправленным баком (45 л) он может проехать 1160 км.



Neta S 1 / 3 Neta S 2 / 3 Neta S 3 / 3

В России марка Neta на данный момент официально не представлена, но её модели периодически всплывают у серых дилеров.

