Хранение номеров в ГИБДД: законны ли действующие правила, решит суд

Хранение номеров в ГИБДД: законны ли действующие правила, решит суд

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В Верховный суд обратился гражданин РФ, который считает, что нынешние нормы противоречат Гражданскому кодексу.
 

Правила регистрации транспортных средств в подразделениях ГИБДД подозревают в незаконности. Дело в том, что последняя редакция этого документа ограничивает возможности по хранению автономеров. С соответствующей жалобой в ВС обратился житель Еврейской автономной области, который лишился знаков госрегистрации, хотя намеревался оставить номер за собой, чтобы в дальнейшем использовать при регистрации другого автомобиля. Суд рассмотрит дело на следующей неделе, 28 марта.

Buying a car

Опишем ситуацию. Регистрация машины автовладельца была прекращена в 2014 году, соответствующее решение приняло региональное УГИБДД из-за того, что инспекторы выявили «несанкционированные изменения в конструкции», речь идёт о «незаводских» швах на раме авто. Прошло два года и гражданин решил сдать на хранение в ГИБДД регистрационные знаки с этой машины: эта возможность предусмотрена для желающих использовать автономера на последующих машинах. Но в подразделении у истца их не только отказались брать, но и изъяли сами знаки, при этом к тому времени номера находились в розыске.

Сначала автовладелец несколько раз обращался в МВД своего региона и просил удалить номера из розыскной базы, а также вернуть госзнаки, однако, ничего не добился. В итоге в конце 2018 года он получил ответ из ведомства, согласно которому его номера были утилизированы. Ситуация его не устроила, поэтому он обратился в Верховный суд, требуя признать незаконными действующие правила регистрации ТС, закрепленные в приказе МВД №399.

Classic old car

Дело в том, что этот приказ появился только в 2018 году, а на момент прекращения регистрации машины гражданина РФ ещё действовали старые правила регистрации (приказ МВД от 2008 года). Судя по обращению истца в ВС, эти нормы разрешали сдавать на хранение номера в любой момент после аннулирования регистрации, тогда как новый приказ ввёл ограничение. Согласно ему, номера можно сдать на хранение только в течение одного года после прекращения учёта ТС.

Как сообщает «Коммерсант», помимо этого, водитель считает, что нынешние нормы идут вразрез с Гражданским кодексом РФ. По его словам, между гражданином, сдающим номера на хранение, и подразделением ГИБДД возникают «отношения поклажедателя и хранителя». Роль соответствующего договора выполняет заявление автовладельца. При этом срок хранения должен быть указан в договоре, а если его нет, то он считается бессрочным. Но согласно нынешней версии приказа, он составляет 360 дней (ранее он был ограничен 180 днями, а до 2013 года – 30 днями).

many cars on road

По мнению официального представителя МВД в ВС Гайка Марьяна, иск жителя ЕАО удовлетворён, скорее всего, не будет. Он пояснил, что по старым нормам сдавать номера на хранение нужно было сразу после аннулирования регистрации ТС, а вовсе не в любое время, как утверждает истец. Тогда как новые правила позволяют сделать это в течение 360 дней.

Важен и юридический аспект: дело в том, что госзнаки не являются собственностью автовладельца, ведь госпошлину он платит за регистрационное действие, а не за приобретение номеров. Знаки являются (и остаются после присваивания номера) частью регистрационной системы МВД. Гайк Марьян также напомнил, что граждане РФ имеют право сохранять за собой знаки со старой машины, однако, если срок хранения (360 дней) закончится, а водитель не поставит в ними на учёт другое авто, то регистрационный номер передадут другому автовладельцу. Именно по этой причине граждане не платят за хранение госзнаков.

В начале августа 2019 года в силу вступят новые правила регистрации автомобилей. Согласно им, код региона в автономерах снова привяжут к прописке собственника. То есть возможности поставить на учёт автомобиль с «неместным» номером, как сейчас, больше не будет.

Авто и общество В России Закон автономера Верховный суд регистрация автомобилей
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