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Hyundai Creta с дизайном в стиле Tucson добавили новую версию

25.11.2024 1959 0 0

В новом исполнении Крета получила матовую окраску и черный декор. Вся техника стандартная.

В Индии в начале этого года дебютировал кроссовер Hyundai Creta с брутальным обликом и новым интерьером. Осенью модель с аналогичным дизайном появилась еще в Бразилии и некоторых других странах Латинской Америки. А вот в Африке, на Ближнем Востоке и на большинстве азиатских рынков присутствует Крета после рестайлинга образца 2021 года, то есть с внешностью в стиле старшего Hyundai Tucson и старым салоном. И меняться там Creta пока не собирается. Ну а чтобы интерес не угасал, в отдельных странах у компактного паркетника периодически появляются особые версии. На этот раз расширена линейка Hyundai Creta в ЮАР: новое исполнение назвали Matte Edition (или Matt Edition – местное подразделение марки использует два варианта написания).

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Главная фишка особого кроссовера – матовая окраска кузова. Причем можно выбрать черный, белый или серый цвет. Кроме того, Creta Matte Edition имеет черный наружный декор вместо серебристого: темными сделали рамку радиаторной решетки, накладки на бамперах, вставки в задних стойках крыши и ручки дверей. Наконец, почернели 17-дюймовые колеса и корпуса зеркал.

Hyundai Creta Matte Edition предложена в тех же комплектациях, что и стандартный африканский кроссовер. В базовой версии Premium есть светодиодные ходовые огни, галогеновые фары, обивка из искусственной кожи, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, круиз-контроль. Исполнение Executive – это виртуальная приборка, беспроводная зарядка для смартфона, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Мотор такой же, как у обычной Креты. В ЮАР модель доступна с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 114 л.с. При этом Creta Matte Edition бывает только с вариатором, тогда как стандартному кроссоверу еще положена механика. Привод в любом случае исключительно передний.

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Напомним, в России Creta сегодня известна как Solaris HC, у нас кроссовер представлен в дорестайлинговом виде.

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