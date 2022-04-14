Hyundai готовит Kona следующего поколения: первое изображение кроссовера

Ожидается, что корейская компания представит паркетник новой генерации до конца 2023 года, а до дилеров модель доберётся в первой половине 2024-го.

Компания Hyundai выпускает компактный кроссовер Kona с 2017 года, в некоторых других странах у модели другое имя, к примеру, в Португалии – Kauai, а в Китае – Encino. Обновлённая версия была представлена в 2020-ом. Одним из основных рынков для этого паркетника является Европа. Согласно статистике сайта Carsalesbase, по итогам 2021 года старосветские дилеры реализовали 109 934 автомобиля, что на 13,4% меньше, чем за «ковидный» предыдущий год.



На фото: актуальная версия Hyundai Kona

Корейский производитель сейчас занимается разработкой нового поколения Hyundai Kona. Как сообщает испанское издание motor.es, известен внутризаводской индекс модели – SX2. Ранее прототипы будущего кроссовера были замечены фотошпионами на дорогах в Южной Корее, а также в ходе испытаний в Швеции. Ожидается, что корейская компания представит паркетник следующей генерации до конца 2023 года, а до дилеров модель доберётся в первой половине 2024-го.



Предполагается, что в ходе смены поколений Kona серьёзно преобразится. Судя по габаритам прототипов, автомобиль будет немного крупнее по сравнению с актуальной версией. Ожидается, что у кроссовера будет несколько больше колёсная база, длина и ширина, а в высоту новая Кона окажется ниже. Официальной информации о том, как будет выглядеть следующий паркетник корейской марки, пока нет. Свой вариант возможного экстерьера новинки предлагает дизайнер motor.es.



Рендер Hyundai Kona нового поколения

Судя по рендеру, передняя часть сохранит свой футуристичный дизайн и общие черты узнаваемого стиля, хотя они будут частично пересмотрены. Вероятно, в верхней части Hyundai Kona оставят светодиодные фары узкой формы (этот элемент головной оптики расположен заподлицо с капотом). Основные фары расположены ниже, на «следующем этаже», по бокам от крупной решётки радиатора с «плетёным» рисунком. В нижнюю часть переднего бампера встроен небольшой воздухозаборник.

Информации о том, как изменится интерьер Hyundai Kona второго поколения, пока нет. Вероятно, салон получит новые материалы для отделки, которая будет разниться в зависимости от комплектации. Предполагается, что модель корейского бренда оснастят новой информационно-развлекательной системой с большим тачскрином и с функцией обновления «по воздуху».



На фото: салон актуальной версии Hyundai Kona

У новой Коны, вероятно, будут различные варианты гибридов – MHEV, HEV и PHEV, а также, конечно, останется полностью электрическая версия. Базовые версии кроссовера получат шестискоростную механическую коробку передач iMT, а топовым исполнениям достанется восьмиступенчатый «автомат», кроме того, у них будет полный привод. «Дизелей», скорее всего, не будет.

Отметим, «зелёная» Hyundai Kona вошла в список «самых популярных электромобилей в РФ», согласно количеству машин, поставленных на учёт в январе-сентябре 2021 года (модель находится на десятой строчке). Также в списке лидеров числятся Porsche Taycan, Audi E-Tron, Tesla Model 3, Nissan Leaf, Tesla Model X, Jaguar I-Pace, Tesla Model Y, JAC iEV7S и BMW i3.

