Hyundai готовит Kona следующего поколения: первое изображение кроссовера

Компания Hyundai выпускает компактный кроссовер Kona с 2017 года, в некоторых других странах у модели другое имя, к примеру, в Португалии – Kauai, а в Китае – Encino. Обновлённая версия была представлена в 2020-ом. Одним из основных рынков для этого паркетника является Европа. Согласно статистике сайта Carsalesbase, по итогам 2021 года старосветские дилеры реализовали 109 934 автомобиля, что на 13,4% меньше, чем за «ковидный» предыдущий год.
Корейский производитель сейчас занимается разработкой нового поколения Hyundai Kona. Как сообщает испанское издание motor.es, известен внутризаводской индекс модели – SX2. Ранее прототипы будущего кроссовера были замечены фотошпионами на дорогах в Южной Корее, а также в ходе испытаний в Швеции. Ожидается, что корейская компания представит паркетник следующей генерации до конца 2023 года, а до дилеров модель доберётся в первой половине 2024-го.
Предполагается, что в ходе смены поколений Kona серьёзно преобразится. Судя по габаритам прототипов, автомобиль будет немного крупнее по сравнению с актуальной версией. Ожидается, что у кроссовера будет несколько больше колёсная база, длина и ширина, а в высоту новая Кона окажется ниже. Официальной информации о том, как будет выглядеть следующий паркетник корейской марки, пока нет. Свой вариант возможного экстерьера новинки предлагает дизайнер motor.es.
Судя по рендеру, передняя часть сохранит свой футуристичный дизайн и общие черты узнаваемого стиля, хотя они будут частично пересмотрены. Вероятно, в верхней части Hyundai Kona оставят светодиодные фары узкой формы (этот элемент головной оптики расположен заподлицо с капотом). Основные фары расположены ниже, на «следующем этаже», по бокам от крупной решётки радиатора с «плетёным» рисунком. В нижнюю часть переднего бампера встроен небольшой воздухозаборник.
Информации о том, как изменится интерьер Hyundai Kona второго поколения, пока нет. Вероятно, салон получит новые материалы для отделки, которая будет разниться в зависимости от комплектации. Предполагается, что модель корейского бренда оснастят новой информационно-развлекательной системой с большим тачскрином и с функцией обновления «по воздуху».
У новой Коны, вероятно, будут различные варианты гибридов – MHEV, HEV и PHEV, а также, конечно, останется полностью электрическая версия. Базовые версии кроссовера получат шестискоростную механическую коробку передач iMT, а топовым исполнениям достанется восьмиступенчатый «автомат», кроме того, у них будет полный привод. «Дизелей», скорее всего, не будет.
Отметим, «зелёная» Hyundai Kona вошла в список «самых популярных электромобилей в РФ», согласно количеству машин, поставленных на учёт в январе-сентябре 2021 года (модель находится на десятой строчке). Также в списке лидеров числятся Porsche Taycan, Audi E-Tron, Tesla Model 3, Nissan Leaf, Tesla Model X, Jaguar I-Pace, Tesla Model Y, JAC iEV7S и BMW i3.
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