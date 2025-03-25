Hyundai готовит спортивный концепт на базе маленького кроссовера Inster

Паркетник Hyundai Casper, разделивший платформу с Kia Picanto, был представлен осенью 2021 года, в линейке бренда эта модель заняла место SUV начального уровня. Изначально маленький кроссовер был представлен только на домашнем рынке и только с бензиновым двигателем. В июне 2024 года дебютировал Hyundai Inster – глобальная версия Каспера с полностью электрической «начинкой» (на домашнем рынке этот вариант продаётся под названием Casper Electric).

Тизер концепта Hyundai Insteroid

Теперь корейская марка готовит спортивный концепт на базе компактного кроссовера Hyundai Inster. Известно, что он получит название Insteroid, которое сочетает в себе имя серийной модели Inster, а также слово Steroid. В компании рассказали о том, что разработчики шоу-кара корейской марки вдохновлялись «миром видеоигр». Создатели пояснили, что концепт Hyundai Insteroid играет роль «глюка в автомобильной матрице», и добавили, что он выглядит так, словно сошёл непосредственно с цифровой скоростной трассы.

Полноценная презентация шоу-кара пройдёт в начале апреля 2025 года, а пока что корейская компания решила подразнить поклонников марки тизерами шоу-кара. Судя по ним, электрокар снабдили массивными расширенными колёсными арками с воздуховодами, а также 21-дюймовыми необычными дисками. Ещё концепт Insteroid снабдили иными бамперами, боковыми юбками и массивным антикрылом на корме.

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В салоне можно увидеть каркас безопасности, ряд «игровых» декоративных элементов и яркие оранжевые ремни безопасности. Есть также панель для настройки ездового режима. Отметим, от серийного паркетника концепту оставили круглую головную оптику, оформленную в ретро-стиле, а также пиксельные задние фонари.

О технике официальной информации не поступало, но, скорее всего, она окажется стандартной. Напомним, стартовая версия Hyundai Inster оснащается единственным 97-сильным электродвигателем (максимальный крутящий момент – 147 Нм), а также тяговой батареей ёмкостью 42 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у этого варианта составляет 300 км. У варианта Long Range тоже один электромотор, его мощность равна 115 л.с. (147 Нм), а ёмкость аккумулятора – 49 кВт*ч. Дальнобойность без подзарядки у этой версии составляет 355 км.

У нынешней товарной «электрички» длина равна 3825 мм, ширина – 1610 мм, высота – 1575 мм, а расстояние между осями – 2580 мм. Объём багажника у Hyundai Inster 280 литров (на 47 литров больше), а при сложенных задних сидениях грузовое пространство увеличивается до 351 литра.

На фото: Hyundai Inster 1 / 2 На фото: Hyundai Inster 2 / 2

Отметим, за первые два месяца текущего года дилеры Hyundai в Европе реализовали 2940 экземпляров Inster. Стоимость стартовой версии этой модели на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, на сегодняшний день составляет 23 900 евро, что эквивалентно примерно 2,18 млн рублей по текущему курсу.