Hyundai готовится представить хэтчбек i20 нового поколения: первое изображение

Ожидается, что новинка корейской марки будет представлена во второй половине 2026 года, а продажи стартуют в 2027-м.

Hyundai выпускает свою компактную модель под названием i20 с 2008 года. За прошедшее время этот автомобиль успел пару раз сменить генерацию. Хэтчбек актуального третьего поколения, предназначенный для старосветского рынка, был представлен в 2020-м, а плановый рестайлинг он пережил в мае 2023-го. По данным Jato Dynamics, на сегодняшний день модель занимает третью строчку в списке наиболее продаваемых машин бренда в Европе (после Tucson и Kona): за первые восемь месяцев 2025-го дилеры реализовали 47 285 единиц (на 10% меньше, чем в январе-августе прошлого года).

На фото: актуальный хэтчбек Hyundai i20 (версия для европейского рынка)

Сейчас компания занимается разработкой хэтчбека Hyundai i20 нового поколения. По предварительным данным, такая пятидверка будет представлена во второй половине 2026 года, а продажи на европейском рынке начнутся в 2027-м. Ранее предполагалось, что нынешней модели на смену придёт аналог с полностью электрической «начинкой», который смог бы побороться за покупателей с грядущим Volkswagen ID. Polo. Однако в Hyundai, очевидно, не впечатлены нынешними продажами «электричек», так что у нового i20 под капотом, вероятно, будет двигатель внутреннего сгорания.

Корейская компания пока держит экстерьер следующего хэтчбека i20 в секрете, свой вариант потенциальной внешности новинки подготовил дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по изображению, автомобилю могут серьёзно «перекроить» переднюю часть: у него едва заметные выштамповки на капоте, на кромке которой располагается логотип, а также трапециевидная радиаторная решётка с крупными ячейками сложной формы.

У автомобиля на рендере головная оптика необычной формы имеет по три светодиодных луча ходовых огней, при этом фары соединены друг с другом с помощью тонкой светящейся полоски через всю ширину передней части. В нижней части переднего бампера расположен горизонтально вытянутый воздухозаборник с рисунком, как у решётки радиатора (их разделяет планка с местом для крепления автономера).

Рендер Hyundai i20 нового поколения

Ещё художник нарисовал будущей новинке обвес из некрашеного пластика по периметру кузова (включая накладки на колёсные арки), чёрные стойки крыши, аналогичного цвета антенну «акулий плавник», традиционные дверные ручки, обычные наружные зеркала с повторителями поворотников и двухцветные колёсные диски. Вероятно, фонари соединены друг с другом с помощью тонкой светящей линии через всю ширину кормы.

Ожидается, что интерьер Hyundai i20 многое получит от «старших» моделей, в том числе пару отдельных дисплеев, один из которых будет исполнять роль виртуальной приборки, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Скорее всего, модель получит расширенный комплект водительских ассистентов.

На фото: салон актуального хэтчбека Hyundai i20 (версии для европейского рынка)

По предварительным данным, в гамме останется 100-сильная мягкогибридная установка на основе 1,0-литровой турботройки, работающей в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском» (в пару предложат как механику, так и автомат). При этом не исключено, что роль топовой версии займёт гибрид, его максимальная отдача может составить около 130 л.с.

Цены Hyundai i20 следующей генерации станут известны позднее. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стоимость актуального хэтчбека стартует с отметки 20 300 евро, что эквивалентно примерно 1,92 млн рублей по текущему курсу.