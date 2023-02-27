Hyundai i10 для Европы: скромное обновление на фоне скромных продаж

Европейский Hyundai i10 турецкой сборки пережил менее масштабный рестайлинг, чем его индийские родственники Hyundai Grand i10 Nios и Hyundai Aura, продажи начнутся во второй половине текущего года.

Hyundai i10 третьего поколения дебютировал в 2019 году, в Индии эта модель известна как Hyundai Grand i10 Nios (хэтчбек) и Hyundai Aura (седан). Оба «индийца» пережили рестайлинг в январе и получили заметно перекроенный передок, а сегодня представлен обновлённый хэтчбек для Европы (седан для этого региона не предусмотрен), что выпускается в турецком Измите.

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В европейской линейке Hyundai хэтчбек i10 — самая маленькая и дешёвая модель, относящаяся к вымирающему А-классу. Автоконцерны в один голос твердят, что производить маленькие и дешёвые «углеводородные» машины для Европы невыгодно — требований к ним много, а прибыли они дают мало, с введением норм Euro 7 производство таких машин вообще потеряет смысл. Кроме того, игрокам А-класса жизнь сильно портит марка Dacia с её очень дешёвыми, но довольно симпатичными моделями: хэтчбек Dacia Sandero относится к В-классу и стоит сейчас в Германии от 12 350 евро, тогда как за дорестайлинговый Hyundai i10 нужно отдать минимум 14 785 евро. Неудивительно поэтому, что Dacia Sandero по итогам прошлого года занял второе место в рейтинге самых популярных новых автомобилей в Европе после Peugeot 208 (по данным JATO Dynamics, продано 200 550 и 206 816 шт. соответственно), тогда как Hyundai i10 топчется в середняках (в 2022 году продано около 55 000 шт., точная цифра на данный момент неизвестна). Пик продаж Hyundai i10 в Европе пришёлся на 2009 года, тогда было реализовано без малого 110 000 экземпляров.

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Европейский Hyundai i10 не получил новый фирменный «фасад» с расширенной радиаторной решёткой, каким теперь щеголяют его индийские родственники. Форма передка у «европейца» прежняя, но в радиаторной решётке круглые дневные ходовые огни уступили место четырёхсекционным ромбикам в духе моделей Renault, причём у «подогретого» Hyundai i10 N Line таких ромбиков нет — он спереди вообще не изменился и сохранил прежний особый декор. Сзади все версии получили более нарядные светодиодные фонари, но их форма прежняя, а следовательно, не изменилась и форма соседних кузовных панелей. Вдобавок обновлён дизайн колёсных дисков.



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В салоне изменений тоже немного: появился новый щиток приборов с цифровыми спидометром и тахометром вместо прежних стрелочных. Мультимедийная система по-прежнему оснащается 8-дюймовым сенсорным экраном, для обоих рядов сидений теперь доступен зарядный разъём USB-C для гаджетов. В виде опции предлагается декор-пакет Purple Package с клетчатой обивкой сидений, фиолетовой прострочкой, фиолетовыми вставками и синей подсветкой зоны ног под передней панелью. Hyundai i10 N Line предлагается с прежним красно-чёрным декором в салоне. Обновлён входящий в базовую комплектацию комплекс электронных ассистентов водителя: система автоматического аварийного торможения теперь умеет распознавать велосипедистов.



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Обновки по «железу» не заявлены — видимо, их просто нет. Дорестайлинговый Hyundai i10 доступен в Европе с бензиновыми «атмосферниками» объёмом 1,0 л (67 л.с., 96 Нм) и 1,2 л (84 л.с., 118 Нм), коробка передач — 5-ступенчатая «механика» либо сделанный на её основе «робот» с одним сцеплением. Hyundai i10 N Line оснащается 1,0-литровым бензиновым турбомотором (100 л.с., 172 Нм) строго в паре с 5-ступенчатой МКП.



Цены на обновлённый Hyundai i10 для Европы пока не объявлены.

