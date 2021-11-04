Hyundai Ioniq Seven: предвестнику большого кроссовера подправили дизайн

Мировая премьера нового электрического концепта пройдет уже через пару недель, а в серийный SUV он должен перевоплотиться к 2024 году.

В прошлом году компания Hyundai превратила Ioniq в отдельную «зеленую» марку, причем семейство лифтбеков (электрокар и два гибрида) с таким названием пока еще в продаже, хотя к новому суббренду оно отношения и не имеет. Первенцем именно новой марки стал кросс-хэтч Ioniq 5, он стартовал весной 2021-го. Второй моделью будет седан Ioniq 6 с дизайном по мотивам уже представленного концепта Prophecy. Третья же грядущая «электричка» — это большой кроссовер, который, как ожидается, назовут Ioniq 7. Ну а сегодня Hyundai анонсировала премьеру предвестника SUV: концепт Ioniq Seven (да, слово, а не цифра) раскроется 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе (по местному времени).

На первом фото Ioniq Seven запечатлен вместе с предвестником седана Ioniq 6 и серийным кросс-хэтчем Ioniq 5 1 / 2 На первом фото Ioniq Seven запечатлен вместе с предвестником седана Ioniq 6 и серийным кросс-хэтчем Ioniq 5 2 / 2

Изображение с фрагментом экстерьера «семерки», которое сопровождает сегодняшний пресс-релиз, объявлено дебютным, хотя электрокросс успел засветиться дважды. Так, впервые будущий SUV показали еще в 2020-м, а осенью этого года прототип мелькнул в очередной презентации новой стратегии компании (разумеется, курс на электрификацию и отказ от ДВС). Любопытно, что продемонстрированный во второй раз кроссовер – это тот самый Ioniq Seven – уже был с немного иным дизайном. Так, фирменная для суббренда пиксельная головная оптика теперь строго вертикальная, тогда как на предыдущих картинках у кросса есть дополнительные секции по бокам. Кроме того, переделаны передний бампер и расположенная под кромкой капота светящаяся полоска.



Прошлогодние тизеры кроссовера Ioniq. SUV изображен с концептами Prophecy (грядущий Ioniq 6) и Hyundai 45 (предвестник Ioniq 5) 1 / 2 Прошлогодние тизеры кроссовера Ioniq. SUV изображен с концептами Prophecy (грядущий Ioniq 6) и Hyundai 45 (предвестник Ioniq 5) 2 / 2

Также Hyundai опубликовала тизеры интерьера. Салон, по задумке дизайнеров, должен напоминать «роскошную зону отдыха», вдобавок внутри использованы экологичные материалы.



Как и остальные модели Ioniq, кроссовер будет построен на платформе E-GMP, разработанной специально для «электричек» Hyundai-Kia. Других официальных подробностей о начинке пока нет. Некоторые зарубежные СМИ прочат Ioniq 7 два электромотора суммарной мощностью около 310 л.с. и батарею емкостью 100 кВт*ч (у Ioniq 5 топовая батарея емкостью 72,6 кВт*ч).

Тизеры, намекающие на то, каким будет салон Ioniq Seven 1 / 4 Тизеры, намекающие на то, каким будет салон Ioniq Seven 2 / 4 Тизеры, намекающие на то, каким будет салон Ioniq Seven 3 / 4 Тизеры, намекающие на то, каким будет салон Ioniq Seven 4 / 4

Прежде сообщалось о том, что в продажу электрический SUV поступит в 2024-м, но серийную «семерку» могут показать и раньше. А в следующем году нас ждет премьера товарного седана Ioniq 6.

