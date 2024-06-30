Корейская компания продолжает испытания нового поколения своего флагманского кроссовера, и в прошлом месяце тестовые образцы попались в объектив фотошпионов, благодаря чему унас появилась возможность рассмотреть новые детали его внешности.

Самый большой кроссовер Hyundai был впервые представлен в ноябре 2018 года, став серийной версией концепта HDC-2 Grandmaster, продемонстрированного летом того же года. В 2022 году паркетник получил рестайлинг, в ходе которого он обрёл полностью новую переднюю часть. Теперь же модель ожидает смены поколения, и закамуфлированные прототипы уже не раз были замечены фотошпионами.

Нынешний Hyundai Palisade 1 / 3 Нынешний Hyundai Palisade 2 / 3 Нынешний Hyundai Palisade 3 / 3

Пока можно рассмотреть лишь отдельные немногие части кузова, однако уже видно, что стилистика кузова будет вдохновлена новым Santa Fe, который впервые показали в июле прошлого года. У нового Palisade такие же скрытые передние стойки и треугольные окошки в передних дверях, а также схожие выштамповки над колёсными арками, разве что у Palisade они сделаны более короткими и не заходят на двери. Сами арки, которые теперь будут круглыми, получат округлые же накладки из чёрного пластика, в отличие от угловатых накладок у нового Санта Фе. Спереди на свежих шпионских фотографиях проглядываются характерные ходовые огни из выстроенных по вертикали «кубиков», фары сделаны достаточно крупными, между ними расположилась вертикальная решётка радиатора. Скорее всего, вдоль кромки капота появится светодиодная полоска, как у многих других новинок компании. Новый Palisade лишится широких стоек за задними дверьми, окрашенных в цвет кузова. Ещё один видимый на шпионских фотографиях элемент — графика фонарей, которая перекликается с передней оптикой.

Рендер нового Hyundai Palisade

Подтверждённой информации об особенностях техники будущего кроссовера пока нет. Ожидается, что помимо традиционных версий появятся также гибридные, а бензиновый двигатель теперь будет турбированным. Нынешний же Palisade на разных рынках оснащается бензиновыми атмосферными моторами V6 3.5 MPI и V6 3.8 GDI, есть также турбодизель объёмом 2,2 литра.

Рендер нового Hyundai Palisade

Премьера новинки может состояться до конца этого года.

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