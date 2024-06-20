Hyundai Elantra нового модельного года отличилась необычным решением в салоне

Четырехдверка Hyundai Elantra актуального поколения с заводским индексом CN7 дебютировала в 2020-м, а в прошлом году она пережила полноценный рестайлинг. В родной для марки Корее, где седан зовется Avante, модель сейчас в «минусе»: по данным самой компании Hyundai, с января по май 2024-го реализовано 22 517 единиц (включая «злую» N-версию), что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Оживить спрос призвана очередная модернизация – правда, на этот раз она оказалась довольно скромной.

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Внешность Hyundai Elantra/Avante менять не стали, разве что палитра цветов кузова пополнилась мятным оттенком. Зато в салоне есть обновка: слева от приборки вместо прежней чисто декоративной глянцевой вставки появилась «магнитная доска». На эту панель можно прицепить небольшой органайзер или держатель для карточек и прочей мелочевки. К слову, в Hyundai отметили, что такое необычное решение добавлено после запросов клиентов.



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Что еще нового? В список стандартного оборудования отныне входят салонное зеркало с электрохромным автозатемнением и огнетушитель, а во второй по старшинству комплектации добавлены воздуховоды для задних пассажиров (прежде были только у более богатых версий).



Вся техника прежняя. В Корее седан Hyundai Avante доступен с бензиновым атмосферником 1.6 (123 л.с.) и газовым мотором 1.6 LPi (120 л.с.), также предложен гибрид с установкой на основе двигателя 1.6 (суммарная отдача – 141 л.с.). Обычная четырехдверка имеет вариатор, газовый движок работает в паре с шестиступенчатым автоматом, а гибридной версии положена шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. На вершине гаммы – «горячий» вариант N с 280-сильным турбомотором 2.0, который сочетается с 6МТ или 8DCT.



Hyundai Avante N Line 1 / 2 Hyundai Avante N 2 / 2

Цена Hyundai Avante 2025 модельного года начинается с отметки 19 940 000 вон, что эквивалентно примерно 1,2 млн рублей по текущему курсу. Пока нет информации о том, получит ли «магнитную доску» и глобальная Elantra.

