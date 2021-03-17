Hyundai расширит линейку MPV: компанию «космической» Staria составит кроссвэн Custo

В Сеть выложили патентные изображения еще одного нового минивэна корейской марки. Не исключено, что премьеру он справит уже в апреле, правда, такая модель может оказаться «эксклюзивом».

Неделю назад компания Hyundai анонсировала MPV под именем Staria, который сама марка сравнивает с космическим кораблем – и делает она это оправданно, ведь облик действительно получился необычным. Тот вэн заявлен как глобальный, по неофициальным данным, он может вытеснить из линейки H-1/Starex. Между тем еще в прошлом году в Китае засветился другой новый минивэн Хёндэ – с классическими пропорциями и шильдиком Custo на корме. Выпуском этой модели займется местное СП Beijing Hyundai. Теперь же «поднебесные» СМИ растиражировали патентные картинки Custo, среди таковых оказались издания Xcar и New Today. Выяснилось, что у вэна есть свои особенности.

Итак, на колесных арках Hyundai Custo имеются неокрашенные пластиковые накладки – у машины на прошлогодних шпионских фото таких не было. Не исключено, что модель будут позиционировать как кроссвэн. Хотя, вполне возможно, что это «внедорожная» версия, которая дополнит гамму. Другие «фишки» экстерьера – огромная радиаторная решетка с хромированными пластинами, слившиеся с ней светодиодные фары, обрамляющие противотуманки вставки, которые, скорее всего, выполняют роль ходовых огней, и расположенные на черной плашки дополнительные секции задних фонарей.



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Салон мы видели на предыдущих спайшотах, внутри Custo – виртуальная «приборка» и мультимедийная система с вертикальным тачскрином, как у кросса Hyundai ix25 второго поколения (так в Китае зовется Creta). Также минивэн получил рулевое колесо в стиле последних Sonata и Elantra и двухэтажный центральный тоннель, а вместо традиционного рычага коробки установили кнопочный пульт. Кроме того, у модели два люка в крыше. Ожидается, что Custo предложат в шести- и семиместном исполнениях.



Пока неизвестно, является ли новый вэн Hyundai родней свежему Kia Carnival. К слову, для модели Kia ее дизайнеры придумали категорию Grand Utility Vehicle (GUV) – мол, в облике Карнавала теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам.

Что же касается техники, то у Custo на шпионских кадрах красовался значок 380T, а такой есть, например, у китайского растянутого кроссовера Hyundai Santa Fe: этим индексом обозначена бензиновая «турбочетверка» 2.0 T-GDI, которая на Санте выдает 240 л.с. и 353 Нм. Привод же у минивэна наверняка только передний.



В апреле откроется Шанхайский автосалон – именно там и могут провести премьеру Hyundai Custo. А вот выберется ли этот MPV за пределы китайского рынка – большой вопрос.