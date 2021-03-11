Hyundai Staria: новая линейка минивэнов с «космическим» дизайном, может прийти на смену H-1

Пока марка показала лишь самый роскошный вариант своего нового MPV, отличившийся «пиксельными» фонарями, но будут версии и с оптикой попроще. На рынок модель выйдет до конца текущего года, не исключено, что вэн доберется и до России.

Упакованные в камуфляж однообъемники Hyundai уже не раз попадались в объективы камер, и, несмотря на маскировочную пленку, уже было понятно, что корейцы готовят нечто необычное. Теперь же компания распространила первые фирменные изображения и объявила имя модели – Staria. Сообщается, что это новая линейка минивэнов, ну а название образовано из слов star («звезда») и ria («длинная узкая полоса воды, которая образуется в долине реки во время разлива»). Между тем корейские СМИ считают, что Staria придет на смену Hyundai H-1/Starex/Grand Starex.

Напомним, Hyundai H-1 актуального поколения выпускают с 2007-го, в 2017-м модель пережила рестайлинг. Базовые версии – заднеприводные, за доплату предусмотрен полный привод. А вот Staria, хотя в Hyundai о начинке пока не говорят, возможно, бывает лишь переднеприводной, ведь, по мнению корейских профильных медиа, ее ближайшим родственником является новый Kia Carnival.

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На картинках запечатлен топовый семиместный вариант, в англо- и русскоязычном релизах он обозначен как Premium, а на родине марки это исполнение зовется Lounge. В Хёндэ дизайн экстерьера своей новинки вполне обоснованно называют футуристичным и даже сравнивают модель с космическим кораблем. У вэна обтекаемый силуэт, большие окна и низкая линия остекления. Роль ходовых огней выполняет длинная полоска, под ней расположены блоки основных фар, плюс Staria Premium получила пиксельные задние фонари, как у электрокара Hyundai Ioniq 5. Впрочем, у версий попроще будут стандартные фонари – об этом мы знаем благодаря фотошпионам. Кстати, Staria Premium/Lounge пока анонсирована только для некоторых рынков (какие именно страны, помимо Кореи, входят в список – не уточняется).



Габариты не озвучены. Длина нынешнего Hyundai H-1 равна 5150 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1935 мм, колесная база – 3200 мм. Размеры Kia Carnival нового поколения: 5155/1995/1740 мм, расстояние между осями – 3090 мм.



В салоне Staria – мультимедийная система с огромным экраном, прилепленным к передней панели, а вместо традиционного рычага коробки установили кнопочный пульт. Во втором ряду топ-версии – отдельные кресла с выдвижными подножками. Дорогому вэну еще обещаны «премиальные опции» и «эксклюзивные варианты отделки».

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Если Hyundai Staria действительно родня Карнавалу, то логично предположить, что и моторную гамму новинка разделила с минивэном Kia. Последний в Корее доступен с бензиновым V6 3.5 GDI (294 л.с.) и дизелем 2.2 (202 л.с.), оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом».



Больше информации о Staria появится «в ближайшие недели». На рынок модель должна выйти до конца текущего года, причем новый минивэн Hyundai может добраться и до России.