Hyundai Solaris готовится к рестайлингу: фонари «под Lexus» и вариатор

Hyundai Solaris готовится к рестайлингу: фонари «под Lexus» и вариатор

118 0 0
В Китае сфотографировали очередной закамуфлированный автомобиль. Предполагается, что папарацци поймали обновленную версию Hyundai Verna – так на «поднебесном» рынке зовется модель, которая у нас известна под именем Solaris.
 

На российский рынок Солярис новой генерации вышел в 2017 году. В Китае же родственную модель Verna продают с осени 2016-го, а к концу этого года там должны представить рестайлинговую версию. Снимки модернизированной «четырехдверки», предназначенной для Поднебесной, опубликовало местное издание Bitauto.

verna (4)

Судя по кадрам, у Hyundai Verna поменяли радиаторную решетку, фары и задние фонари, причем последние выполнены в стиле Lexus IS. В салоне же, скорее всего, появятся новые материалы отделки, плюс модель еще может получить более современную мультимедийную систему.

verna (2)

В Китае дореформенная Verna доступна с бензиновыми «атмосферниками» 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй работает в паре только с 6АКП. По информации «поднебесных» СМИ, базовый двигатель останется в строю, однако на смену «автомату» придет вариатор. Сохранит ли Hyundai Verna мотор 1.6 – пока неизвестно.

1 / 2
2 / 2

Напомним, в отличие от российского Solaris последней генерации, у китайской Verna еще есть пятидверная версия. Хэтчбек стартовал на рынке позже седана, так что и через рестайлинг он, вероятно, пройдет позже. Цена дореформенной «четырехдверки» начинается с отметки в 72 800 юаней, что эквивалентно примерно 711 000 рублей по актуальному курсу. Хэтч стоит от 78 800 юаней (около 770 000 рублей). В 2018-м продажи семейства Verna рухнули более чем вдвое: реализован 35 821 автомобиль против 83 419 единиц в 2017-м.

1 / 3
Дореформенная Hyundai Verna. Фото: bitauto.com
2 / 3
Дореформенная Hyundai Verna. Фото: bitauto.com
3 / 3
Дореформенная Hyundai Verna. Фото: bitauto.com

В России же Solaris вряд ли обновится раньше 2020-го, да и то не факт, что он получит те же изменения, что и в Китае. Нынешний седан у нас также представлен с моторами 1.4 и 1.6, оба сочетаются с 6МКП или 6АКП. Цена – от 730 000 рублей.

Когда-то Солярис был самой популярной моделью на российском рынке, но с приходом Lada Vesta спрос на «четырехдверку» начал падать. Кроме того, часть покупателей перетянул на себя кроссовер Hyundai Creta. Тем не менее, по итогам 2018-го Solaris вошел в ТОП-5 бестселлеров РФ: продан 65 581 автомобиль (-4%, пятая позиция).

 

Авторынок Новинки корейская иномарка корейские автомобили седаны Hyundai Solaris
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
Mitsubishi. Итоги-2019: проводы Pajero, «прокладка» для СПИКа, провал по продажам, вероятный уход из Калуги…

В заголовке настоящей заметки, конечно, нет никакой опечатки. Сегодня у Mitsubishi действительно была итоговая пресс-конференция, но по результатам за 2018…

4270 1 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Авто Недели
Как Impreza, только больше: стоит ли покупать Subaru Forester II за 500 тысяч рублей

Subaru – это постоянный полный привод, легендарные оппозитные моторы и удовольствие от вождения: таков идеальный образ этих японских машин. Но на практике оказывается, что полный привод не всегда такой уж и постоянный, а…

5478 3 0
Статьи / Популярные вопросы
Как измеряется объем багажника, и почему он может различаться даже у одинаковых машин?

Объем багажника – показатель иногда не столь важный, а иногда решающий. Ну а порой даже для очевидно большого автомобиля производитель не может не похвастать впечатляющей цифрой, несмотря на то, что лишь единичные…

758 1 0
Статьи / История
Загадки индексов: почему 403-й Москвич шёл за 407-м и куда пропали 404, 405, 406 и 409?

Советские автомобили 50-60-х годов обычно носили какой-то цифровой индекс, и он не менялся ни при каких модернизациях. Первая «Волга» всегда звалась ГАЗ-21, ну может, в первые годы М-21. Популярный «Газик» всегда звался…

24367 0 23
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

3377 5 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

3859 5 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

3083 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

37876 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

30100 16 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

39566 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31661 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18687 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

15125 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42814 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35765 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

29739 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

59137 22 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48496 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

46234 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?