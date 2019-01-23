Hyundai Solaris готовится к рестайлингу: фонари «под Lexus» и вариатор

В Китае сфотографировали очередной закамуфлированный автомобиль. Предполагается, что папарацци поймали обновленную версию Hyundai Verna – так на «поднебесном» рынке зовется модель, которая у нас известна под именем Solaris.

На российский рынок Солярис новой генерации вышел в 2017 году. В Китае же родственную модель Verna продают с осени 2016-го, а к концу этого года там должны представить рестайлинговую версию. Снимки модернизированной «четырехдверки», предназначенной для Поднебесной, опубликовало местное издание Bitauto.

Судя по кадрам, у Hyundai Verna поменяли радиаторную решетку, фары и задние фонари, причем последние выполнены в стиле Lexus IS. В салоне же, скорее всего, появятся новые материалы отделки, плюс модель еще может получить более современную мультимедийную систему.

В Китае дореформенная Verna доступна с бензиновыми «атмосферниками» 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй работает в паре только с 6АКП. По информации «поднебесных» СМИ, базовый двигатель останется в строю, однако на смену «автомату» придет вариатор. Сохранит ли Hyundai Verna мотор 1.6 – пока неизвестно.

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Напомним, в отличие от российского Solaris последней генерации, у китайской Verna еще есть пятидверная версия. Хэтчбек стартовал на рынке позже седана, так что и через рестайлинг он, вероятно, пройдет позже. Цена дореформенной «четырехдверки» начинается с отметки в 72 800 юаней, что эквивалентно примерно 711 000 рублей по актуальному курсу. Хэтч стоит от 78 800 юаней (около 770 000 рублей). В 2018-м продажи семейства Verna рухнули более чем вдвое: реализован 35 821 автомобиль против 83 419 единиц в 2017-м.

1 / 3 Дореформенная Hyundai Verna. Фото: bitauto.com 2 / 3 Дореформенная Hyundai Verna. Фото: bitauto.com 3 / 3 Дореформенная Hyundai Verna. Фото: bitauto.com

В России же Solaris вряд ли обновится раньше 2020-го, да и то не факт, что он получит те же изменения, что и в Китае. Нынешний седан у нас также представлен с моторами 1.4 и 1.6, оба сочетаются с 6МКП или 6АКП. Цена – от 730 000 рублей.

Когда-то Солярис был самой популярной моделью на российском рынке, но с приходом Lada Vesta спрос на «четырехдверку» начал падать. Кроме того, часть покупателей перетянул на себя кроссовер Hyundai Creta. Тем не менее, по итогам 2018-го Solaris вошел в ТОП-5 бестселлеров РФ: продан 65 581 автомобиль (-4%, пятая позиция).