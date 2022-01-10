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  • Hyundai Staria с «космическим» дизайном готовится к старту продаж в России

Hyundai Staria с «космическим» дизайном готовится к старту продаж в России

10.01.2022 411 0 0

На нашем рынке новинка корейской марки будет доступна в двух модификациях – грузовой и пассажирской. Продажи, вероятно, стартуют в ближайшие  месяцы.

 

Обновлено: в базе Росстандарта появилось ОТТС и на пассажирский минивэн, новость скорректирована с учетом новых данных.

 Вэн Hyundai Staria с довольно смелым внешним обликом раскрылся еще весной 2021-го. Во время премьеры было объявлено о том, что модель доберется и до российского рынка, причем у нас ее ждали в прошлом же году. Однако только сейчас в открытой базе Росстандарта обнаружилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС): в РФ сертифицированы цельнометаллический фургон (ОТТС действует с 29 декабря 2021 года) и пассажирский минивэн (с 15 ноября 2021 года) корейского производства. Впрочем, не исключено, что позже сборку машин для РФ наладят на калининградском «Автоторе» (это предприятие пока еще выпускает и микроавтобус Hyundai H-1, на смену которому вроде бы и идет Staria).

Фургон Hyundai Staria для Австралии, там такая версия зовется Load
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Фургон Hyundai Staria для Австралии, там такая версия зовется Load
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Фургон Hyundai Staria для Австралии, там такая версия зовется Load
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Фургон Hyundai Staria для Австралии, там такая версия зовется Load
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Напомним, в основе новинки Хёндэ лежит платформа с поперечным расположением двигателя, основным передним приводом и независимой задней подвеской. Длина Staria равна 5253 мм, ширина – 1997 мм, высота фургона – 2000 мм (минивэн на 10 мм ниже), колесная база – 3273 мм. То есть эта модель крупнее не только Kia Carnival (5155/1995/1740 мм, расстояние между осями – 3090 мм), но и Hyundai H-1 (5150/1920/1935 мм, колесная база – 3200 мм), у которого, к слову, «грузовые» корни и задний привод «в базе».

Грузовая версия бывает как с боковыми окнами, так и без них
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Грузовая версия бывает как с боковыми окнами, так и без них
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Фургон корейского производства пока сертифицирован в РФ только с трехместной кабиной, но вполне вероятно, что затем линейку расширят (грузовая модель еще бывает 2-, 5- или 6-местной). У такой Staria – сдвижные боковые двери, задняя же дверь может быть распашной двухстворчатой или подъемной. Минивэн у нас будет доступен с семи- или восьмиместным салоном (кое-где пассажирская Staria еще бывает 9- или 11-местной). Из оборудования для фургона в ОТТС указаны обогрев наружных зеркал, подогрев лобового стекла, система мониторинга давления в шинах, климат-контроль, мультимедиа-система. Для минивэна также предусмотрены адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках и система автоторможения. 

Топовый минивэн Hyundai Staria, версия для Европы
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Топовый минивэн Hyundai Staria, версия для Европы
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Топовый минивэн Hyundai Staria, версия для Европы
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Топовый минивэн Hyundai Staria, версия для Европы
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Топовый минивэн Hyundai Staria, версия для Европы
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Топовый минивэн Hyundai Staria, версия для Европы
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Двигатель в ОТТС для грузовой Staria заявлен один – это дизель 2.2, который выдает 177 л.с. и 430 Нм. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или классическим восьмиступенчатым «автоматом». Минивэн предложат с тем же дизелем, плюс для него предусмотрен бензиновый «атмосферник» V6 3.5 MPI с распределенным впрыском топлива (249 л.с., 331 Нм), но коробка — только 8АКП. Фургона исключительно переднеприводный, а вот пассажирский MPV с дизелем может иметь полный привод.

На российский рынок Hyundai Staria, вероятно, выйдет в первой половине 2022 года. Заднеприводный Hyundai H-1 у нас сегодня по прайсу стоит от 2 549 000 рублей.

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