Hyundai Staria в краш-тестах ANCAP: максимальные 5 звёзд, но есть нюансы

Hyundai Staria был полностью рассекречен в апреле этого года, в сентябре дебютировала его грузовая версия (фургон) для рынка Австралии. 5-звёздный рейтинг ANCAP распространяется на все версии, потому что штатное оснащение по части безопасности у Staria (по крайней мере, для Австралии и Новой Зеландии) очень богатое: полный комплект подушек, включая центральную между передними креслами, система автоматического аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон. Неужели и Россию Staria придёт с таким же мощным боекомплектом? Если так, то австралийский 5-звёздный рейтинг распространится и на российскую версию модели, но, как говорится, посмотрим.

Программа испытаний ANCAP копирует таковую у Euro NCAP в последней редакции от 2020 года (подробно он ней мы рассказывали в отдельном материале), то есть это довольно суровый перечень «упражнений», с которым некоторые былые медалисты не справляются. Staria справилась, её 5-звёздный рейтинг получен во многом благодаря хорошей работе систем активной безопасности — они позволят избежать ДТП в большом спектре сценариев. А вот в краш-тестовой части не всё так гладко, как хотелось бы.



Новый фронтальный удар, имитирующий выезд на встречную полосу, Staria выдержала хорошо, но ей начислили 3,09 штрафных балла за слишком высокую массу (до 2,5 т в снаряженном состоянии), которая представляет дополнительную угрозу для других участников ДТП.

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Фронтальный удар о стену не представляет угрозы для водителя Staria, но манекен-пассажир пятого перцентиля (рост – 150 см, масса – 50 кг), сидевший во втором ряду, поднырнул под ремень, что чревато серьёзными травмами брюшной полости — максимальный красный уровень опасности. Вдобавок датчики на грудной клетке маленького пассажира зафиксировали пограничный оранжевый уровень нагрузок, означающий риск получения травм лёгкой и средней тяжести. Подголовники на креслах второго ряда оценены на «троечку» (оранжевый цвет) и могут не защитить надлежащим образом от хлыстовых травм.



Боковой удар о деформируемый барьер корейский вэн отработал идеально, а вот при боковом ударе о столб на грудной клетке манекена зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок — велика вероятность получения тяжёлых травм, которые могут оказаться несовместимыми с жизнью. Зато центральная подушка при боковых ударах показала свою эффективность, она хорошо защищает водителя и переднего пассажира от травм при отскоке.



В целом за австралийцев можно порадоваться, шансы выжить в ДТП внутри Staria у них хорошие. Между тем в Латинскую Америку Hyundai завозит очень скупо оснащённые машины, за что не раз была раскритикована местной организацией Latin NCAP, проводящей независимые краш-тесты.

