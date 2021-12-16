Одни нули: Kia Sportage, Hyundai Accent и Great Wall Wingle 5 в краш-тестах Latin NCAP

Комитет Latin NCAP под занавес года опубликовал результаты краш-тестов трёх моделей для латиноамериканского рынка. Нулевой рейтинг «корейцев» особенно расстроил экспертов, их риторика в адрес Hyundai Motor Group становится всё жёстче.

В прошлом году маленькие хэтчбеки Hyundai HB20 и Kia Picanto вышли с испытаний Latin NCAP с нулевым рейтингом, а в этом году ноль звёзд получил Hyundai Tucson для латиноамериканского рынка. Поскольку в тестах участвовал Tucson прошлого, третьего поколения, уже ушедшего с большинства рынков, мы не стали посвящать ему отдельную заметку, а вот Kia Sportage четвёртого поколения из последней сессии — модель ещё актуальная, поскольку «пятый» Sportage до многих стран пока не добрался, в том числе до России.

«Четвёртый» Sportage участвовал в тестах Euro NCAP в 2015 году и получил тогда максимальные 5 звёзд итогового рейтинга, но то была машина для европейского рынка с полным комплектом подушек и ESC (система стабилизации), а в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна Sportage приходит из Южной Кореи всего с двумя фронтальными подушками в базовой комплектации, ESC доступна только за доплату.

Kia Sportage

С краш-тестами (программа Latin NCAP — это, по сути, усечённая программа Euro NCAP образца 2019 года, в 2020-м Euro NCAP свою программу значительно усложнил) Sportage справился в принципе неплохо, замечания есть лишь к области коленей и бёдер водителя при фронтальном ударе на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением деформируемый барьер: из-за риска контакта с твёрдыми деталями конструкции передней панели эти области помечены оранжевым цветом, означающим пограничный уровень опасности, при котором возможно получение травм лёгкой и средней степени тяжести. В этом же тесте область пола корейского кроссовера была признана нестабильной, она не способна противостоять дополнительному воздействию при сложных ДТП.



Боковой удар о столб Sportage не проходил из-за отсутствия оконных подушек в базовой комплектации. Комитет Latin NCAP предложил компании Kia добровольно прислать на тесты Sportage с опциональными системами пассивной и активной безопасности, чтобы продемонстрировать их преимущества на фоне базовой версии кроссовера, но получил отказ. Также Kia отказалась предоставить рекомендации по удерживающим системам для детей в салоне, за что была снижена оценка за защиту детей. А ещё возмущение экспертов вызвало 7-месячное ожидание запчастей после обстрела передка Sportage муляжами частей тела пешеходов, в чём Latin NCAP усмотрел злой умысел — мол, корейцы сознательно затянули поставки, чтобы результаты испытаний не публиковались как можно дольше. Итог — ноль звёзд.



Hyundai Accent

Hyundai Accent — это хорошо известный в РФ седан Solaris, только с другим именем. Для Латинской Америки эта модель относительно свежая, собирают её в Мексике, а также привозят из Индии. В базе — всего одна фронтальная подушка безопасности для водителя, ESC и другие подушки — опции. На предложение Latin NCAP прислать на тесты более щедро оснащённую машину, Hyundai ответила отказом, равно как и на просьбу дать рекомендации по удерживающим устройствам для маленьких пассажиров.



По итогам фронтального удара кузов Accent был признан стабильным, в том числе в районе пола, но нагрузки на грудную клетку водителя запредельные — красный уровень опасности с большой вероятностью летального исхода. Защита коленей и бёдер водителя и переднего пассажира в этом тесте оценена на «троечку» — оранжевый уровень опасности. Нагрузки на грудную клетку манекена при боковом ударе на скорости 50 км/ч о деформируемый барьер также находятся на пограничном оранжевом уровне. Боковой удар о столб не проводился. Общий рейтинг модели — ноль звёзд.



Great Wall Wingle 5

Пикап Great Wall Wingle 5 приходит в Латинскую Америку из Китая с двумя фронтальными подушками безопасности в базе и без ESC, напоминание о необходимости пристегнуться есть только для водителя, центральный ремень во втором ряду — устаревшего поясного типа, который сегодня считается неприемлемым.



Great Wall Wingle 5

Результат фронтального краш-теста китайского пикапа — катастрофический: нестабильный кузов «поплыл», голова, грудь, голени и ступни водителя подвержены максимальной, смертельной опасности (красный цвет). Грудь, левое бедро и левое колено переднего пассажира также пришлось окрасить в протоколе в красный цвет из-за смертельно опасных перегрузок и риска получения тяжелейших травм. Защита от хлыстовых травм признана неудовлетворительной — очень плохие подголовники.



За защиту детей у Wingle 5 — абсолютный ноль, тогда как «корейцам» удалось набрать за неё хоть какие-то балы. Защита пешеходов — одна из худших за всю историю тестов Latin NCAP. Зато «китаец» хорошо справился с боковым ударом — опасных нагрузок датчики манекена не зафиксировали.

Напомним, что год назад в тестах Global NCAP участвовал Great Wall Steed 5 — это то же самое, что Wingle 5, только для африканского рынка и без подушек безопасности. Так вот теперь ясно, что при таком слабом кузове подушки не спасают, толку от них нет. Итоговый рейтинг в обоих случаях — ноль звёзд.



Руководители Latin NCAP методично призывают производителей машин с нулевым рейтингом срочно принять меры, прекратить дискриминацию южноамериканских потребителей и повысить уровень базового оснащения системами безопасности, но их призывы вряд ли будут услышаны. Повлиять на оснащение машин способны лишь более строгие национальные стандарты безопасности, но для властей стран с большим количеством бедного населения это плохое решение, которое приведёт к значительному подорожанию и без того недешёвых автомобилей.

