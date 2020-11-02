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  • Latin NCAP опять ругает «корейцев»: Kia Picanto провалил все краш-тесты

Latin NCAP опять ругает «корейцев»: Kia Picanto провалил все краш-тесты

02.11.2020 74 0 1

Вслед за хэтчбеком Hyundai HB20 комитет Latin NCAP раскритиковал Kia Picanto для стран Латинской Америки: автомобиль получил ноль звёзд по результатам испытаний на безопасность.

 

Если Hyundai HB20 является одним из самых популярных автомобилей в Бразилии и производится здесь же, в городе Пирасикаба, то Kia Picanto представлен далеко не во всех странах Латинской Америки и везут его сюда из самой Южной Кореи. В Бразилии Picanto не продаётся, зато его можно купить, например, в Колумбии, где у марки Kia сильные позиции и конкретно Picanto с января по сентябрь разошёлся тиражом 3825 экземпляров, заняв шестое место в списке самых популярных новых автомобилей (на первом Chevrolet Onix, продано 5761 шт.).

Прежде Latin NCAP бил Kia Picanto в 2016 году: это была машина второго поколения, не оснащённая подушками безопасности, и она предсказуемо получила ноль звёзд за безопасность и порицание. Устроители краш-тестов надеялись, что Picanto третьего поколения покажет себя лучше и заработает хотя бы три звезды, как в краш-тестах Euro NCAP 2017 года. Добавим, что весной этого года «третий» Picanto пережил рестайлинг и получил современные системы активной безопасности, но это для передовых рынков, а в Латинскую Америку машинка по-прежнему поступает довольно-таки «голенькой».

Так, в свежих испытаниях Latin NCAP участвовала модификация с единственной водительской фронтальной подушкой безопасности. В виде опции предлагаются фронтальная подушка для переднего пассажира и система стабилизации (ESC), а вот боковых подушек и умных ассистентов водителя нет в принципе.

Программа испытаний Latin NCAP пока частично повторяет дореформенную программу Euro NCAP, то есть новых сложных краш-тестов не предусмотрено, но и со старыми Picanto справился плохо. При фронтальном ударе на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер кузов Picanto показал себя нестабильным, деформации в районе пола велики, на груди водителя и переднего пассажира зафиксирован красный, смертельно опасный уровень нагрузок. Слабо защищены бёдра и правая голень пассажира — пограничный оранжевый уровень нагрузок, при котором возможны серьёзные травмы.

Боковой удар на скорости 50 км/ч о деформируемый барьер также выявил красный, смертельно опасный уровень нагрузок на грудную клетку манекена. Боковой удар о столб не проводился — без подушек он не имеет смысла. Проверку переднего кресла на защиту от хлыстовых травм Picanto тоже провалил: датчики манекена зафиксировали красный уровень нагрузок на шейные позвонки.

Защита детей слабая: шея манекена, имитирующего 3-летнего ребёнка, испытала красный уровень нагрузок. Крепления Isofix доступны лишь в виде опции. Защита пешеходов тоже слабая: на передке Picanto слишком много травмоопасных зон. Оценивать активную безопасность не на чем — ноль баллов.

В итоге Kia Picanto в латиноамериканской конфигурации получил ноль звёзд за безопасность и очередное порицание со стороны спикеров Latin NCAP — мол, это абсолютно ужасно и мы не рекомендуем приобретать подобные автомобили, а правительствам стран Латинской Америки давно пора ввести европейские стандарты безопасности и перестать подвергать население опасности.

В России, к слову, Kia Picanto в базе имеет две фронтальные подушки безопасности, ESC и крепления Isofix, а боковые и оконные подушки появляются в средних и дорогих комплектациях, так что нам про сравнению с латиноамериканцами повезло, хотя европейские машины в топе всё равно богаче.

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