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  • Hyundai в преддверии премьеры кроссовера «начального уровня» дразнит коротким видео

Hyundai в преддверии премьеры кроссовера «начального уровня» дразнит коротким видео

26.02.2021 140 0 0

Презентация новинки корейской марки ожидается в начале следующей недели, 2 марта 2021 года. Продажи в Европе стартуют в первом полугодии.

 

У марки Hyundai на старосветском рынке показатели в целом неплохие: продажи машин (до недавнего времени) росли – постоянно с 2014 года. Конечно, по итогам 2020 года показатель упал (на 23,5%) до 418 536 экземпляров, однако, это снижение можно объяснить в том числе последствиями ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В скором времени модельный ряд в Европе станет шире: уже в этом году здесь появится новый кроссовер начального уровня.

Новинка получит имя Bayon, её презентация, как стало известно сегодня, пройдёт в ближайший вторник, 2 марта. Название снова «географическое»: Байонн – это город, расположенный на юго-западе Франции. Стоит напомнить о том, что в модельном ряду Hyundai имеются Nexo, названный в честь датского города, Kona (относится к месту на Гавайях), Tucson и Santa Fe (американские города), а также паркетник Creta, имя которого – это отсылка к острову Крит.

В Hyundai распространили первый тизер нового компактного кросса в конце прошлой осени. Позже в Сети оказались шпионские фотографии тестовых прототипов (машины поймали на европейских дорогах); кроме того, замаскированный кросс сфотографировали в Корее, несмотря на то, что компания анонсировала Bayon исключительно для Старого Света, где он будет «открывать» кросс-линейку бренда. Кстати, сейчас самым доступным по цене паркетником марки на европейском рынке является Kona, а дешёвых субкомпактов Creta и Venue здесь нет.

Теперь компания показала небольшое видео будущей новинки, оно появилось на странице европейского подразделения Hyundai в соцсети Instagram. В ролике показана часть «передка» модели: видна головная оптика узкой формы, часть капота и радиаторной решётки.

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Как мы отмечали ранее, если двухъярусная оптика у моделей корейского бренда уже встречалась, то фар с «клыками» пока не было. Визуально выделяется крупная решётка радиатора с «плетёным» узором. Также паркетник получил поднятые вверх задние фонари, которые соединены между собой через всю ширину кормы красной линией. Официальных изображений салона пока нет, но он успел засветиться на шпионских снимках: оказалось, что внутри Bayon почти полностью копирует хэтчбек Hyundai i20 последнего поколения.

По предварительным данным, моторную гамму Bayon позаимствует у i20: в Европе «хэтч» предлагается с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» MPI объёмом 1,2 литра мощностью 84 л.с. и 1,0-литровой «турботройкой» T-GDI с отдачей в 100 или 120 л.с. Кроме того, «пятидверка» с литровым движком может быть «мягким гибридом»: для 100-сильного варианта 48-вольтовая надстройка предлагается в качестве опции, а у 120-сильного она есть изначально. Коробки передач – пяти- и шестискоростные «механики», а также 7DCT или «умная» шестиступенчатая «механика» (6iMT, с полностью электронным сцеплением без механического соединения; разрывает связь двигателя и трансмиссии, когда педаль газа не нажата).

В продажу на старосветском рынке новинка поступит в первой половине текущего года. А вот до России Hyundai Bayon, скорее всего, не доберётся. У нас бестселлером бренда уже который год остаётся кроссовер Creta. В скором времени он сменит поколение, а пока что неплохо продаётся и нынешний паркетник: по итогам 2020-го он разошёлся тиражом 73 537 шт. и занял четвёртую строчку в списке самых востребованных автомобилей в РФ.

кроссовер новинки Hyundai Hyundai Bayon

 

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