Hyundai приоткрыла новый кросс «начального уровня»: у модели оказался нестандартный дизайн

По предварительным данным, ближайшим родственником компактного паркетника является хэтчбек i20 последней генерации. С «двадцаткой» новинка, видимо, разделит и моторную гамму. На рынок кроссовер выйдет в первой половине текущего года, правда, достанется он не всем.

Свой новый кросс компания Hyundai анонсировала под конец 2020-го: модель назвали Bayon, она предназначена для Европы, где будет открывать SUV-линейку марки. Напомним, ни Venue, ни Creta в Старом свете не представлены, звание самого дешевого паркетника Хёндэ там пока носит Kona. Сегодня производитель распространил новые тизеры кроссовера, а вот характеристики все еще держатся в секрете, при этом обещано, что больше информации раскроют в ближайшие недели.

Фирменные картинки, как и положено, затемнены, но стоит их осветлить, и становится понятно, что у Bayon довольно оригинальный дизайн экстерьера. Двухъярусная головная оптика для Hyundai не в новинку, однако блоки фар с «клыками» мы на моделях корейской марки еще не видели. Необычно смотрится и огромная радиаторная решетка с «плетеным» рисунком. Вдобавок паркетник получил задранные вверх задние фонари, которые соединены между собой красной (и вроде бы светящейся) полоской.

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Салон корейцы еще не показали, впрочем, интерьер ранее засветился на шпионских фото. Так вот внутри Bayon почти полностью копирует хэтчбек Hyundai i20 последнего поколения. Идентичные салоны сигнализируют о том, что именно «двадцатка» и стала донором для паркетника. Кстати, самый первый тизер был обозначен как bc3-cuv, а индекс BC3 присвоен как раз свежему i20 (с новыми картинками такой оплошности не допустили). Между тем у предыдущей «двадцатки» есть кросс-версия, Active. Но в новом поколении в Hyundai решили превратить «внедорожный» вариант в отдельную модель.



Двигатели у Bayon, судя по всему, такие же, как у i20: в Европе хэтчбек предлагается с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 MPI (84 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.), а еще «пятидверка» с литровым движком может быть «мягким гибридом» (для 100-сильного варианта 48-вольтовая надстройка предлагается в качестве опции, 120-сильный ее имеет изначально). Коробки в зависимости от мотора – 5МКП, 6МКП, 7DCT или «умная» шестиступенчатая «механика» (6iMT, с полностью электронным сцеплением без механического соединения; разрывает связь двигателя и трансмиссии, когда педаль газа не нажата). Привод же у Bayon, очевидно, только передний.



Хэтчбек Hyundai i20 нового поколения 1 / 3 Хэтчбек Hyundai i20 нового поколения 2 / 3 Хэтчбек Hyundai i20 нового поколения 3 / 3

На европейский рынок новый кроссовер выйдет в первой половине текущего года. До России Bayon вряд ли доберется. Зато уже в середине 2021-го наша Creta наконец-то сменит поколение. К слову, совсем недавно Kolesa.ru опубликовал фотографии с тестов российской новой Креты.

