Hyundai приоткрыла новый кросс «начального уровня»: у модели оказался нестандартный дизайн

Свой новый кросс компания Hyundai анонсировала под конец 2020-го: модель назвали Bayon, она предназначена для Европы, где будет открывать SUV-линейку марки. Напомним, ни Venue, ни Creta в Старом свете не представлены, звание самого дешевого паркетника Хёндэ там пока носит Kona. Сегодня производитель распространил новые тизеры кроссовера, а вот характеристики все еще держатся в секрете, при этом обещано, что больше информации раскроют в ближайшие недели.
Фирменные картинки, как и положено, затемнены, но стоит их осветлить, и становится понятно, что у Bayon довольно оригинальный дизайн экстерьера. Двухъярусная головная оптика для Hyundai не в новинку, однако блоки фар с «клыками» мы на моделях корейской марки еще не видели. Необычно смотрится и огромная радиаторная решетка с «плетеным» рисунком. Вдобавок паркетник получил задранные вверх задние фонари, которые соединены между собой красной (и вроде бы светящейся) полоской.
Салон корейцы еще не показали, впрочем, интерьер ранее засветился на шпионских фото. Так вот внутри Bayon почти полностью копирует хэтчбек Hyundai i20 последнего поколения. Идентичные салоны сигнализируют о том, что именно «двадцатка» и стала донором для паркетника. Кстати, самый первый тизер был обозначен как bc3-cuv, а индекс BC3 присвоен как раз свежему i20 (с новыми картинками такой оплошности не допустили). Между тем у предыдущей «двадцатки» есть кросс-версия, Active. Но в новом поколении в Hyundai решили превратить «внедорожный» вариант в отдельную модель.
Двигатели у Bayon, судя по всему, такие же, как у i20: в Европе хэтчбек предлагается с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 MPI (84 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.), а еще «пятидверка» с литровым движком может быть «мягким гибридом» (для 100-сильного варианта 48-вольтовая надстройка предлагается в качестве опции, 120-сильный ее имеет изначально). Коробки в зависимости от мотора – 5МКП, 6МКП, 7DCT или «умная» шестиступенчатая «механика» (6iMT, с полностью электронным сцеплением без механического соединения; разрывает связь двигателя и трансмиссии, когда педаль газа не нажата). Привод же у Bayon, очевидно, только передний.
На европейский рынок новый кроссовер выйдет в первой половине текущего года. До России Bayon вряд ли доберется. Зато уже в середине 2021-го наша Creta наконец-то сменит поколение. К слову, совсем недавно Kolesa.ru опубликовал фотографии с тестов российской новой Креты.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться