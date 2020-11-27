Новый кросс Hyundai начального уровня проехался на камеру: необычная оптика и родство с i20

Корейская марка пока не торопится делиться подробностями о своей новой модели. Впрочем, прикинуть, каким получится кросс, уже можно – достаточно приглядеться к хэтчу i20, ведь он-то, судя по всему, и стал донором для новинки.

Пару дней назад компания Hyundai распространила первый тизер нового компактного паркетника, названного Bayon. Следом в Сеть выложили шпионские снимки тестовых прототипов, пойманных на европейских дорогах. А теперь замаскированный кросс сфотографировали и в Корее, свежие кадры разместил в своем блоге пользователь sunghoon617. Кстати, то, что «пятидверку» поймали на родине марки, вовсе не означает, что ее там будут продавать: сама Хёндэ пока анонсировала Bayon исключительно для Европы, где он будет «открывать» кросс-линейку компании. К слову, ни Крета, ни субкомпакт Venue в Старом Свете не представлены, титул самого дешевого паркетника Hyundai там сегодня носит Kona.

Итак, Bayon получил головную оптику в стиле той же Коны: сверху расположены довольно тонкие светодиодные полоски ходовых огней, под ними – блоки основных фар. Задние фонари сделали вертикальными, они, кончено, тоже на светодиодах. Также у новинки есть неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова, а на крыше установили рейлинги (ну или их подобие).



В профиль Bayon напоминает хэтч Hyundai i20 последнего поколения, и это явно неспроста – скорее всего, именно «двадцатка» и стала донором. Еще одним доказательством тому служит фото салона кросса, опубликованное ранее: внутри Bayon почти полностью копирует хэтчбек. Более того, тизер обозначен как bc3-cuv (полное название файла: hyundai-bc3-cuv-naming-teaser), а индекс BC3 носит i20 новой, третьей по счету, генерации. Кстати, у предыдущей «двадцатки» есть кросс-версия, Active. Но в новом поколении в Hyundai, видимо, решили превратить «внедорожный» вариант в отдельную модель, со своим дизайном.

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Моторную гамму Bayon, судя по всему, разделит с хэтчбеком, последний европейцам доступен с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 MPI (84 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.). Hyundai i20 с литровым движком может быть «мягким гибридом»: для 100-сильного варианта 48-вольтовая надстройка предлагается в качестве опции, 120-сильный ее имеет изначально. Коробки (в зависимости от мотора) – 5МКП, 6МКП, 7DCT или «умная» шестиступенчатая «механика» (6iMT, с полностью электронным сцеплением без механического соединения; разрывает связь двигателя и трансмиссии, когда педаль газа не нажата). Привод у Bayon, очевидно, только передний.



Hyundai i20 нового поколения для Европы. Длина – 4040 мм, колесная база – 2580 мм, дорожный просвет – 140 мм. Bayon, возможно, чуть крупнее, дорожный просвет тоже могли увеличить 1 / 3 Hyundai i20 нового поколения для Европы. Длина – 4040 мм, колесная база – 2580 мм, дорожный просвет – 140 мм. Bayon, возможно, чуть крупнее, дорожный просвет тоже могли увеличить 2 / 3 Hyundai i20 нового поколения для Европы. Длина – 4040 мм, колесная база – 2580 мм, дорожный просвет – 140 мм. Bayon, возможно, чуть крупнее, дорожный просвет тоже могли увеличить 3 / 3

Премьеру кроссовер справит в первой половине 2021-го, но прежде нас ждут новые тизеры, также не исключено, что уже в этом году Hyundai полностью раскроет хотя бы дизайн экстерьера. Как уже упоминалось, в Европе кросс окажется дешевле Коны, последняя же в Германии, например, сегодня стоит от 19 000 евро (около 1 727 000 рублей по актуальному курсу). На немецком рынке до сих пор в строю и кросс-версия Hyundai i20 предыдущего поколения – за вариант Active там просят минимум 14 800 евро (1 345 000 рублей). А стандартный хэтчбек i20 новой генерации в Германии стоит от 13 600 евро (1 236 000 рублей).



Между тем Hyundai готовит к дебюту еще один новый кроссовер – это будет простенький компакт, предназначенный для небогатых рынков.