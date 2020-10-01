Hyundai запустит шагающий автомобиль в серию. Конец традиционным внедорожникам?

Elevate стал одним из шоу-стопперов выставки CES 2019, и уже тогда Hyundai дала понять, что концепт, на разработку которого ушло три года, может стать серийным, но в это мало кто поверил — уж больно диковинной получилась шагающая машина, что-то в духе «Звёздных войн». Но на этой неделе корейская компания объявила, что создаёт подразделение New Horizons Studio, которое будет разрабатывать серийные машины класса UMV, в том числе Elevate.

Возглавит новое подразделение доктор Джон Су, специалист по робототехнике, с 2011 года работающий в Hyundai. В его команде, состоящей из лучших учёных Кремниевой долины, будет трудиться в том числе доктор Эрнестин Фу, ранее руководившая Инновационной автомобильной лабораторией Volkswagen на базе Стэнфордского университета. Доктор Джон Су так сформулировал задачу New Horizons Studio: «Мы хотим создать первый в мире автомобиль из класса трансформеров – транспортное средство с максимальной проходимостью».



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Концепт Elevate, напомним, является электромобилем, он был разработан совместно с американской инжиниринговой фирмой Sundberg-Ferar. В основе Elevate лежит плоская ромбовидная платформа со встроенной АКБ ёмкостью 66 кВт·ч. Внутри больших колёсных арок, примыкающих к граням этой платформы, находятся мотор-колёса, входящие в состав четырёх механических ног с пятью степенями свободы.



Когда ноги-колёса сложены, то Elevate похож на обычный автомобиль с однообъёмным кузовом, но в разложенном виде колея может достигать 4,57 м, что обеспечивает Elevate неслыханную для традиционных внедорожников проходимость. Elevate может имитировать походку млекопитающих и рептилий, что позволяет ему перелезать через полутораметровый забор, переходить через полутораметровый ров, взбираться/спускаться по ступеням и камням, шагать по пескам, болотам и глубокому снегу.



На стадии концепта предполагалось, что управлять чудо-машиной будет искусственный интеллект, но у серийных автомобилей класса UMV такой опции, скорее всего, не будет, да и у ног-колёс оставят, вероятно, всего несколько фиксированных положений, для которых напишут стандартизированные программы управления, чтобы любая домохозяйка могла сесть и поехать. Тем не менее ясно, что даже с усечённым функционалом Elevate по проходимости будет превосходить любой из существующих внедорожников и станет настоящей находкой для спасателей и любителей отдыха на дикой природе.



Увы, сроков выхода на рынок шагающих автомобилей компания Hyundai не назвала, но будем надеяться, команда доктора Су не заставит нас долго ждать.

