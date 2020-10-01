Авто и технологии ×
  • Hyundai запустит шагающий автомобиль в серию. Конец традиционным внедорожникам?

Hyundai запустит шагающий автомобиль в серию. Конец традиционным внедорожникам?

01.10.2020 538 0 0

Концепт Hyundai Elevate, показанный в прошлом году на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, даст начало целому семейству автомобилей класса UMV (Ultimate Mobility Vehicle), разработкой которых займётся свежеобразованное подразделение New Horizons Studio корейской компании.

 

Elevate стал одним из шоу-стопперов выставки CES 2019, и уже тогда Hyundai дала понять, что концепт, на разработку которого ушло три года, может стать серийным, но в это мало кто поверил — уж больно диковинной получилась шагающая машина, что-то в духе «Звёздных войн». Но на этой неделе корейская компания объявила, что создаёт подразделение New Horizons Studio, которое будет разрабатывать серийные машины класса UMV, в том числе Elevate.

Возглавит новое подразделение доктор Джон Су, специалист по робототехнике, с 2011 года работающий в Hyundai. В его команде, состоящей из лучших учёных Кремниевой долины, будет трудиться в том числе доктор Эрнестин Фу, ранее руководившая Инновационной автомобильной лабораторией Volkswagen на базе Стэнфордского университета. Доктор Джон Су так сформулировал задачу New Horizons Studio: «Мы хотим создать первый в мире автомобиль из класса трансформеров – транспортное средство с максимальной проходимостью».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Концепт Elevate, напомним, является электромобилем, он был разработан совместно с американской инжиниринговой фирмой Sundberg-Ferar. В основе Elevate лежит плоская ромбовидная платформа со встроенной АКБ ёмкостью 66 кВт·ч. Внутри больших колёсных арок, примыкающих к граням этой платформы, находятся мотор-колёса, входящие в состав четырёх механических ног с пятью степенями свободы.

Когда ноги-колёса сложены, то Elevate похож на обычный автомобиль с однообъёмным кузовом, но в разложенном виде колея может достигать 4,57 м, что обеспечивает Elevate неслыханную для традиционных внедорожников проходимость. Elevate может имитировать походку млекопитающих и рептилий, что позволяет ему перелезать через полутораметровый забор, переходить через полутораметровый ров, взбираться/спускаться по ступеням и камням, шагать по пескам, болотам и глубокому снегу.

На стадии концепта предполагалось, что управлять чудо-машиной будет искусственный интеллект, но у серийных автомобилей класса UMV такой опции, скорее всего, не будет, да и у ног-колёс оставят, вероятно, всего несколько фиксированных положений, для которых напишут стандартизированные программы управления, чтобы любая домохозяйка могла сесть и поехать. Тем не менее ясно, что даже с усечённым функционалом Elevate по проходимости будет превосходить любой из существующих внедорожников и станет настоящей находкой для спасателей и любителей отдыха на дикой природе.

Увы, сроков выхода на рынок шагающих автомобилей компания Hyundai не назвала, но будем надеяться, команда доктора Су не заставит нас долго ждать.

внедорожник электромобиль вездеход новинки авто и технологии Hyundai

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Секреты долгожительства Viatti Brina Nordico В этом году исполнилось 10 лет с того момента как бренд Viatti дебютировал на Московском автосалоне ММАС-2010. Среди уже запущенных в производство и перспективных моделей шин показали и ши... 649 0 0 30.09.2020
Статьи / Авто недели Чтобы никто не понял: стоит ли покупать Kia Mohave за 2 миллиона Как потратить на автомобиль два миллиона рублей так, чтобы никто этого не заметил? Купить Kia Mohave! Если покупка Toyota Land Cruiser 200 и даже более скромного Prado в России – шаг, как... 5906 1 0 30.09.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 5 История Chery в России не очень простая. Ворвался он на наш рынок довольно дерзко и предложил сразу три как бы прекрасных автомобиля – Amulet, QQ и Tiggo. Быстро выяснилось, что Amulet сгнив... 3106 1 0 29.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 94336 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 76069 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 37646 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings