К апокалипсису готов: Hyundai представила идеальный внедорожник

К апокалипсису готов: Hyundai представила идеальный внедорожник

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На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе дебютировал Hyundai Elevate – ходячий автомобиль на электротяге, способный выполнять широкий спектр задач: от спасения людей во время стихийных бедствий до перевозок маломобильных граждан в «городских джунглях».
 

Автопроизводители облюбовали выставку CES как первую в календарном году и наряду с гаджетами и роботами показывают здесь свои новинки – как серийные, вроде нового Mercedes-Benz CLA, так и концептуальные, в частности Hyundai Elevate, который, однако, в перспективе может стать серийным и в корне изменить наше представление о компоновке и способе передвижения автомобиля.

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Elevate – первый представитель класса UMV (Ultimate Mobility Vehicle), то есть транспортное средство с максимальной проходимостью. Достигается она за счёт принципиально новой подвески: мотор-колёса являются продолжением четырёх механических ног с пятью степенями свободы, благодаря которым Elevate может имитировать походку млекопитающих и рептилий. Конечности позволяют машине перелезть через полутораметровый забор, перейти через полутораметровый ров, взобраться/спуститься по ступеням и камням, шагать по пескам, болотам и глубокому снегу. Максимальный размер колеи достигает 4,57 м, то есть поле для поиска подходящей точки опоры шире, чем у любого из существующих внедорожников.

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Механические ноги с колёсами крепятся к краям несущей ванны, в пол которой вмонтирована тяговая АКБ ёмкостью 66 кВт·ч. Сама ванна при этом является ложементом для кузова-люльки любого типа: от медицинской капсулы с реанимационным оборудованием до прогулочного «аквариума», позволяющего осматривать труднодоступные участки нашей планеты. В сложенном состоянии ноги занимают немного места, и в таком виде Elevate вполне похож на традиционные автомобили, то есть имеет привычные габариты и может передвигаться с высокой скоростью по дорогам общего пользования.

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На разработку уникальной машины у специалистов Hyundai ушло целых три года, постройкой и испытанием прототипов занималась американская инжиниринговая фирма Sundberg-Ferar, то есть Elevate – это больше, чем дежурный шоу-кар, и в перспективе его могут запустить в производство. Elevate должен в первую очередь заинтересовать экстренные службы, так как может оперативно доставить спасателей в эпицентр какой-нибудь катастрофы. Для США это сейчас особенно актуально: запад страны в последние годы сильно страдает от пожаров, а восток – от ураганов и наводнений. У спасателей зачастую просто нет подходящей техники, на которой можно было бы преодолеть мелководье, а затем перебраться через завал или спуститься с крутого спуска – Elevate для этого подходит идеально, причём предполагается, что большую часть маршрута автомобиль будет проезжать/проходить в беспилотном режиме, а управляющий им искусственный интеллект будет при этом постоянно совершенствоваться в выборе оптимального положения ног для преодоления того или иного препятствия.

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Ноги-колёса помимо очевидных преимуществ с точки зрения проходимости позволяют сохранить горизонтальное положение кузова независимо от сложности рельефа, что очень важно при транспортировке раненых людей. Эта же особенность будет востребована для перевозки маломобильных граждан, проживающих в старых домах, где нет лифтов и спусков для инвалидных колясок – Elevate пришвартуется прямо к двери, и пассажиру нужно будет просто аккуратно вкатиться в капсулу.

Первые прототипы Elevate имели ноги с гидравлическим приводом (см. видео ниже), но в конечном итоге ставка была сделана на электропривод: он надёжнее и гибче. В самых экстремальных условиях полного заряда батареи должно хватить на 35 км пробега, но в режиме обычного электромобиля со сложенными ногами запас хода будет гораздо больше.

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