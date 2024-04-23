Яркое открытие сезона ралли-кросса 2024 года

Три дня пилоты показывали свое мастерство, стараясь заработать максимальное количество очков уже в самом начале сезона. Ни ветреная погода, ни сложная трасса и сильные соперники не мешали каждому спортсмену показывать высокий уровень подготовки и мастерства.

Уже с первого дня тренировок стало понятно, что открытие сезона будет интересным и богатым на борьбу. У каждого пилота была подготовлена стратегия ведения гонки, но иногда ее приходилось менять с учетом соперников и настройки автомобилей перед заездами.

Самыми напряженными по борьбе и частоте смены лидеров были заезды в классе Национальный. После квалификации сформировалась тройка лидеров: Косарев Владимир (№98), Тюрин Андрей (№90) и Сокеркин Павел (№67). Но уже на этапе полуфиналов на первые позиции вырвался пилот, которые до этого не входил в десятку: Ушаков Никита (№23), а Антошин Георгий (№21) заметно улучшил свое положение, войдя в тройку лидеров. По итогам лучшими стали Сокеркин Павел, Ушаков Никита и Антошин Георгий.

В классе Суперавто интересная и продолжительная борьба была за первое место между Раисом Миннихановым (№62) и Николаем Зверевым (№96), а за третью позицию боролись Дмитрий Бадмаев (№37) и Иван Толчеев (№73). Смена лидеров была достаточно частой, что держало в напряжении болельщиков. По результатам финальных заездов тройка лидеров выглядела так: Николай Зверев, Раис Минниханов, Иван Толчеев.

Молодые пилоты, выступавшие в классе Д2-Юниор первенства России, показали зрителям соревнования, что значит бороться до победного и не сдаваться. А серьезным прорывом стало третье место Черникова Семена (№80), который после квалификаций был шестым, в полуфинале занял второе место, а по итогам финальных заездов стал бронзовым призером первого этапа первенства России.

Красивым и зрелищным было открытие сезона. А уже в эти выходные, 26-28 апреля, Рязань примет второй этап чемпионата и первенства России по ралли-кроссу. Не пропустите это увлекательное событие.

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Чемпионат России

Национальный

1 место – Павел Сокеркин (№67, Смоленск)

2 место – Никита Ушаков (№23, Воронеж)

3 место – Георгий Антошин (№21, Электросталь)

Супер-1600

1 место – Александр Колесниченко (№77, Тверь)

2 место – Олег Князев (№54, Казань)

3 место – Василий Демин (№40, Братск)

Суперавто

1 место – Николай Зверев (№96, Сухой Лог)

2 место – Раис Минниханов (№62, пос. Лесхоз)

3 место – Иван Толчеев (№73, Тюмень)

Первенство России

Д2-Юниор

1 место — Иван Журавлев (№34, Санкт-Петербург)

2 место — Арсений Малыгин (№17, Екатеринбург)

3 место — Семен Черников (№80, Тольятти)

Кубок России

Д2Н

1 место — Александр Тихонов (№91, Первоуральск)

2 место — Андрей Пироженко (№33, Брянск)

3 место — Олег Жаворонков (№9, Нижнекамск)

Гонка поддержки

Д2-классика

1 место — Антон Михайлов (№18, Йошкар-Ола)

2 место — Дмитрий Пучков (№91, Рязань)

3 место — Николай Князьков (№27, Рязань)

Кросс кар

1 место — Азат Бадретдинов (№88, Набережные Челны)

2 место — Ильдар Гареев (№98, Казань)

3 место — Александр Полянский (№22, Санкт-Петербург)

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