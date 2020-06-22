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  • Игра в интригу продолжается: Volkswagen засветил обновлённый Arteon в тизере

Игра в интригу продолжается: Volkswagen засветил обновлённый Arteon в тизере

22.06.2020 105 0 1

В полуминутном ролике почти не показали экстерьер предсерийного автомобиля, хотя товарную машину уже видели живьём.

 

Лифтбек Volkswagen Arteon появился в 2017 году: эта модель пришла на замену Passat CC. Годом позже появилась информация о том, что VW расширит Arteon до семейства автомобилей, в которое войдёт и универсал. Напомним, «сарай» уже попадался в объективы фотошпионов: впервые это произошло в начале текущего года в Китае (автомобиль в неокрашенном обвесе по периметру кузова сняли на совместном предприятии Volkswagen и FAW). В европейской гамме универсал тоже появится, причём с приставкой Shooting Brake, но без обвеса; помимо этого, компания обновила лифтбек. Обе новинки представят совсем скоро, 24 июня, а пока что VW подогревает интерес с помощью нового видеотизера.

Если на скетче универсала и обновлённого лифтбека, который компания опубликовала в начале текущего месяца, часть элементов экстерьера у автомобилей была явно увеличена, то в нынешнем 29-секундном ролике показался (хоть и далеко не полностью) уже предсерийный Arteon с более привычными формами.

Как мы сообщали ранее, у «посвежевшего» лифтбека иное оформление передней части: передние фары (выполненные в стиле актуального Golf) объединили светодиодной полосой, которая проходит через логотип бренда, решётка радиатора тоже видоизменилась. Как стало известно из базы минпрома КНР, колёсная база у «пятидверок» одна – 2841 мм, а длина разнится из-за накладок на бамперах – 4869 мм у универсала против 4865 мм у обновлённого лифтбека.

Скетч универсала VW Arteon

Салон новинок семейства Arteon компания пока не засветила не только на официальных фотографиях, но даже на скетчах. Ожидается, что лифтбеку достались переработанная передняя панель и «посвежевшая» центральная консоль. Кроме того, модель, вероятно, снабдили мультимедийным комплексом MIB3 (таким же, как у Volkswagen Touareg). Интерьер «пятидверок» унифицирован. Автомобили получили различные системы безопасности, в их числе полуавтопилот Travel Assist (работает на скорости до 210 км/ч).

Скетч обновлённого лифтбека VW Arteon

Официальных данных о «начинке» европейских версий обновлённого лифтбека и универсала Arteon пока почти нет. В начале апреля стало известно о том, что у «пятидверки» будет версия подключаемого гибрида, однако информацию об установке компания пока не обнародовала. По слухам, в гамму войдёт пара «турбочетвёрок» с отдачей 186 и 223 л.с. Кроме того, у Arteon будет версия с приставкой R, которую могут оснастить 2,0-литровым турбомотором от Golf R (его мощность у хэтча – 334 л.с.). 

На фото: обновлённый лифтбек Volkswagen CC (версия для Китая)

В Китае у Volkswagen Arteon другое название – CC. Для обновлённого лифтбека пока заявлен один двигатель – 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI с отдачей 186 л.с., который комплектуется семиступенчатым «автоматом» DSG с двойным сцеплением. Максимальная скорость равна 210 км/ч.

На фото: универсал Volkswagen CC (версия для Китая)

Отметим, в моторной гамме европейской версии актуального лифтбека есть бензиновая 2,0-литровая «турбочетвёрка» TSI с отдачей 190 или 280 л.с., также в линейке имеется дизель TDI того же объёма мощностью 150, 190 или 240 л.с. В пару предлагается только коробка передач DSG; привод – передний или полный.

В начале текущего месяца лифтбек Arteon в дореформенном виде добрался до нашего рынка. У нас «пятидверка» имеет передний привод, оснащается 190-сильной 2,0-литровой «турбочетвёркой» TSI, идущей в паре с семиступенчатым «автоматом» DSG. Стартовый ценник – 2 639 000 рублей, премиальная версия обойдётся в 2 999 000 рублей.

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