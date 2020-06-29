Их там нет: Audi отзывает вводящие в заблуждение спасателей A3 и A6

Под отзыв попали автомобили, реализованных в нашей стране официальными дилерами в период с 2017 по 2019 год. На них необходимо проверить работу модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Компания Audi зачастила с отзывами в России, причём последний — эксклюзивный, то есть касается исключительно нашей страны. В ходе внутренней проверки выяснилось, что на некоторых экземплярах моделей A3 и A6 «из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат места нахождения транспортного средства блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб и, как следствие, некорректная передача информации о координатах транспортного средства при дорожно-транспортном или ином происшествии экстренным оперативным службам».

В общем, сбоит система ЭРА-ГЛОНАСС, и корректность работы соответствующего модуля необходимо проверить у дилера с помощью специального диагностического оборудования. Если выяснится, что модуль оповещения даёт неверные координаты, его заменят на новый, надлежащего качества.

Audi A6

В общей сложности из-за потенциально неисправного модуля ЭРА-ГЛОНАСС под отзыв попали 389 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать здесь.