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  • Их там нет: Audi отзывает вводящие в заблуждение спасателей A3 и A6

Их там нет: Audi отзывает вводящие в заблуждение спасателей A3 и A6

29.06.2020 139 0 0

Под отзыв попали автомобили, реализованных в нашей стране официальными дилерами в период с 2017 по 2019 год. На них необходимо проверить работу модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

 

Компания Audi зачастила с отзывами в России, причём последний — эксклюзивный, то есть касается исключительно нашей страны. В ходе внутренней проверки выяснилось, что на некоторых экземплярах моделей A3 и A6 «из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат места нахождения транспортного средства блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб и, как следствие, некорректная передача информации о координатах транспортного средства при дорожно-транспортном или ином происшествии экстренным оперативным службам».

В общем, сбоит система ЭРА-ГЛОНАСС, и корректность работы соответствующего модуля необходимо проверить у дилера с помощью специального диагностического оборудования. Если выяснится, что модуль оповещения даёт неверные координаты, его заменят на новый, надлежащего качества.

Audi A6

В общей сложности из-за потенциально неисправного модуля ЭРА-ГЛОНАСС под отзыв попали 389 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Россия отзывы отзывные кампании Audi Audi A6 Audi A3

 

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