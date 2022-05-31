Инфернальная партия: Mercedes-AMG выпустит 999 прощальных топовых Е-классов с V8

Mercedes-Benz готовится к смене поколений Е-класса и его спортивных версий от суббренда Mercedes-AMG. Премьера новой базовой модели запланирована на 2023 год, вслед за ней подтянутся версии Mercedes-AMG и в свете общего курса компании на электрификацию у них, скорее всего, больше не будет бензинового V8, так что анонсированная сегодня прощальная партия Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Final Edition поколения W213 окажется особенно востребованной коллекционерами и любителями спортседанов старой школы.

К 2030 году компания Mercedes-Benz планирует на развитых рынках (Европа, Северная Америка, Япония и др.) полностью переключиться на электромобили, в связи с чем идёт постепенное сокращение ассортимента «углеводородных» моделей и перевод самых мощных из них на гибридную тягу. Разработку новых ДВС компания прекратила ещё в 2019 году, основные гибридные схемы тоже уже «допилены» и готовы к применению, новых не будет.

19 мая Mercedes-Benz представила обновлённую модельную стратегию: эксклюзивных и очень дорогих машин категории Top-End Luxury в гамме станет больше, но обычный Е-класс в эту группу не попадает и вместе с младшим С-классом относится к категории Core Luxury. Для Mercedes-Benz это массовые легковушки с большой долей корпоративных покупателей, однако у них по-прежнему будут топ-версии Mercedes-AMG, попадающие в категорию Top-End Luxury — такое теперь разделение. C-класс уже лишился мотора V8, в актуальном поколении W206 их нет, как нет и 6-цилиндровых моторов — теперь только четыре «горшка».

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У нового Е-класса рядные «шестёрки» под капотом мы, скорее всего, увидим, а вот V8, скорее всего, нет, на что намекает выпуск прощальной партии E 63 S 4Matic+. Особенности версии Final Edition — это матовая серая окраска с декоративными полосками и памятными медальонами на боковинах, 20-дюймовые кованые колёсные диски AMG и комплект чёрного глянцевого декора AMG Night Package (его можно заменить на отделку углепластиком). В салоне — обивка серой наппой с контрастной жёлтой прострочкой, вставки из углепластика и памятная табличка с порядковым номером автомобиля из спецсерии. В стандартное оснащение также входит защитный чехол для автомобиля с надписью AMG E 63 S Final Edition.



4,0-литровый двигатель М177 на этой модели выдаёт максимальные 612 л.с. и 850 Нм, коробка передача — 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift, полный привод — с муфтой отбора мощности на переднюю ось и дрифт-режимом. До 100 км/ч Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ разгоняется за 3,4 с, максимальная скорость — 300 км/ч. Машины из спецсерии Final Edition доступны в кузовах седан и универсал.



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В прошлый уик-энд компания Mercedes-Benz засветила на Нюрбургринге предсерийный седан С 63 нового поколения с гибридной силовой установкой на базе 4-цилиндрового мотора — возможно такая же будет и у нового топового Е-класса. Бензиновая 2,0-литровая «турбочетвёрка» M139 выдаёт здесь сумасшедшие для такого объёма 470 л.с., установленный на задней оси электромотор — 204 л.с., совокупная пиковая отдача системы — 670 л.с. и 750 Нм. Согласитесь, неплохой заряд, но чтобы воспользоваться им на полную катушку придётся заранее зарядить батарею.

