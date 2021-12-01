Infiniti рассказала о своей стратегии развития до 2030 года и показала тизеры новинок

Несмотря на то, что недавно обнародованная стратегия Nissan Ambition 2030 касается и Infiniti, бренд не планирует в дальнейшем выпускать только «зелёный» транспорт.

Японский производитель Nissan ещё в начале текущей недели рассказал о новой стратегии развития до 2030 финансового года. Тогда сообщалось, что план под названием «Nissan Ambition 2030» охватывает различные рынки присутствия продукции тех брендов, которые принадлежат Ниссану, а значит, распространяются и на Infiniti. Речь, в частности, шла о постепенном переходе на электромобили и увеличение доли продаваемых «зелёных» машин.



В Infiniti в целом со стратегией Nissan Ambition 2030 согласны, однако выступили с собственным видением будущего бренда до конца текущего десятилетия. Для этого компания создала небольшой видеоролик, где подчеркнула мысль о том, что не намерена в будущем полагаться только на электроэнергию. В Инфинити подчеркнули, что к 2030 году большая часть автомобилей модельного ряда действительно будут электрифицированы, но всё же не все из них. В частности, в видео Infiniti говорит: «мы не позволим, чтобы нас определял только размер батареи. Скорее, мы дадим клиентам возможность выбрать тот источник питания, который соответствует их образу жизни».



Отметим, на сегодняшний день в модельном ряду Infiniti нет электромобилей. При этом осторожные «поползновения» на «зелёную дорожку» бренд делает, ведь в течение последних нескольких лет марка показала несколько электрических концептов. В их числе шоу-кар Qs Inspiration, представленный на Шанхайском автосалоне в апреле 2019 года, а также паркетник QX Inspiration, появившийся в январе того же года в рамках Североамериканской автовыставки в Детройте.



В свежем видеоролике Infiniti есть несколько пока не совсем чётких и информативных, но всё-таки тизеров будущих новых моделей японской премиальной марки. Пока засвечены три новинки: судя по силуэтам, это будут седан, паркетник с купеобразным кузовом, а также кроссовер с традиционной крышей.



Пока что нет информации о том, связаны ли мельком показанные модели с теми шоу-карами, которые Infiniti демонстрировала ранее. Не сообщили в компании ни о каких подробностях, связанных с новинками, в том числе о сроках выхода серийных версий на рынок. Не исключено, что как минимум их прототипы мы увидим в течение ближайших нескольких лет.



О планах Nissan по электрификации сейчас известно больше. Так, основной упор в «озеленении» среди рынков компания намерена сделать в Европе: уже к 2026 году доля «электричек» и гибридов здесь вырастет до 75% (от общего количества реализованных машин). Если говорить о других странах, то для России отдельной ветки в стратегии не предусмотрено, для Японии доля электрифицированных автомобилей в структуре продаж составит 55%, для Китая – 40%. Для Штатов производитель указал намеченную долю продаж конкретно электрокаров, она составит 40%.

Ещё Ниссан в рамках презентации своего плана показал четыре концептуальных «зелёных» автомобиля: кроссовер Nissan Chill-Out (серийная версия, вероятно, окажется «младшим братом» Nissan Ariya), лёгкий двухместный спорткар с открытым верхом Max-Out, вместительный, но небольшой пикап Surf-Out, а также паркетник Hang-Out с трансформируемым интерьером.

