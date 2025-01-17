Интерес к новым авто в декабре вырос на 40%

Лидером по популярности среди марок в декабре 2024 года в России оказался ВАЗ (LADA), получивший 27,1% от интереса пользователей. Также в топ-5 брендов вошли Haval (10,3%), Chery (8%), Geely (5,1%) и Changan (4%). По количеству объявлений на первом месте также оказался ВАЗ (LADA) с долей 13,9%.
Среди моделей первые два места по интересу пользователей платформы Авито Авто занимают автомобили ВАЗ (LADA): Granta получила долю 10%, а Vesta – 5,4%. Третье место досталось Haval Jolion с 3,2%. Четвертую строку занял ВАЗ (LADA) Niva Legend (3,1%), а пятую – Москвич 3 (2,4%).
По количеству объявлений о продаже в декабре 2024 года лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max, на долю которого пришлось 5% от предложения. На втором месте оказался ВАЗ (LADA) Granta (4,4%), а на третьем – Haval Jolion (3,9%). Наиболее заметно по сравнению с декабрем 2023 года выросло предложение на LADA Granta – в 2,3 раза.
Рынок новых автомобилей демонстрирует уверенную динамику: только за последний месяц предложение увеличилось на 13,4%, а интерес к ним – на 5,9%. Рост предложения в сегменте китайских автомобилей способствует активному формированию привлекательных условий покупки дилерами, которые предлагают бонусы, кредитные программы и специальные цены при трейд-ин. Поэтому для пользователей особенно важна возможность зафиксировать условия покупки понравившегося варианта. В объявлениях о продаже автомобилей на Авито Авто теперь доступен стикер «Условия фиксируются», который позволяет сохранить все параметры выбранного предложения на 48 часов.
Топ-10 новых авто по доле в интересе пользователей платформы, декабрь 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в интересе
|Средняя цена1, руб.
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|10%
|1 057 000
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|5,4%
|1 716 000
|Haval
|Jolion
|3,2%
|2 510 000
|ВАЗ (LADA)
|Niva Legend
|3,1%
|1 097 000
|Москвич
|3
|2,4%
|1 770 000
|Chery
|Tiggo 4 Pro
|2,3%
|2 200 000
|ВАЗ (LADA)
|Largus
|2,3%
|1 700 000
|Chery
|Tiggo 7 Pro Max
|2,2%
|3 050 000
|Haval
|F7
|2,1%
|3 099 000
|ВАЗ (LADA)
|Niva Travel
|2%
|1 398 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться