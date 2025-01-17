Интерес к новым авто в декабре вырос на 40%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, ценам на новые автомобили и интересу к ним в декабре 2024 года. Оказалось, что интересоваться такими авто стали на 40% год к году, а предложение на них выросло на 52,9%. Средняя цена 1 осталась на уровне декабря 2023 года и составила 2 960 000 рублей.

Лидером по популярности среди марок в декабре 2024 года в России оказался ВАЗ (LADA), получивший 27,1% от интереса пользователей. Также в топ-5 брендов вошли Haval (10,3%), Chery (8%), Geely (5,1%) и Changan (4%). По количеству объявлений на первом месте также оказался ВАЗ (LADA) с долей 13,9%.

Среди моделей первые два места по интересу пользователей платформы Авито Авто занимают автомобили ВАЗ (LADA): Granta получила долю 10%, а Vesta – 5,4%. Третье место досталось Haval Jolion с 3,2%. Четвертую строку занял ВАЗ (LADA) Niva Legend (3,1%), а пятую – Москвич 3 (2,4%).

По количеству объявлений о продаже в декабре 2024 года лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max, на долю которого пришлось 5% от предложения. На втором месте оказался ВАЗ (LADA) Granta (4,4%), а на третьем – Haval Jolion (3,9%). Наиболее заметно по сравнению с декабрем 2023 года выросло предложение на LADA Granta – в 2,3 раза.

Рынок новых автомобилей демонстрирует уверенную динамику: только за последний месяц предложение увеличилось на 13,4%, а интерес к ним – на 5,9%. Рост предложения в сегменте китайских автомобилей способствует активному формированию привлекательных условий покупки дилерами, которые предлагают бонусы, кредитные программы и специальные цены при трейд-ин. Поэтому для пользователей особенно важна возможность зафиксировать условия покупки понравившегося варианта. В объявлениях о продаже автомобилей на Авито Авто теперь доступен стикер «Условия фиксируются», который позволяет сохранить все параметры выбранного предложения на 48 часов. Артем Хомутинников руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито

Топ-10 новых авто по доле в интересе пользователей платформы, декабрь 2024 г., Россия, Авито Авто

Марка Модель Доля в интересе Средняя цена 1 , руб. ВАЗ (LADA) Granta 10% 1 057 000 ВАЗ (LADA) Vesta 5,4% 1 716 000 Haval Jolion 3,2% 2 510 000 ВАЗ (LADA) Niva Legend 3,1% 1 097 000 Москвич 3 2,4% 1 770 000 Chery Tiggo 4 Pro 2,3% 2 200 000 ВАЗ (LADA) Largus 2,3% 1 700 000 Chery Tiggo 7 Pro Max 2,2% 3 050 000 Haval F7 2,1% 3 099 000 ВАЗ (LADA) Niva Travel 2% 1 398 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.