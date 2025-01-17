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Интерес к новым авто в декабре вырос на 40%

17.01.2025 38 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, ценам на новые автомобили и интересу к ним в декабре 2024 года. Оказалось, что интересоваться такими авто стали на 40% год к году, а предложение на них выросло на 52,9%. Средняя цена1 осталась на уровне декабря 2023 года и составила 2 960 000 рублей. 

Лидером по популярности среди марок в декабре 2024 года в России оказался ВАЗ (LADA), получивший 27,1% от интереса пользователей. Также в топ-5 брендов вошли Haval (10,3%), Chery (8%), Geely (5,1%) и Changan (4%). По количеству объявлений на первом месте также оказался ВАЗ (LADA) с долей 13,9%.

Среди моделей первые два места по интересу пользователей платформы Авито Авто занимают автомобили ВАЗ (LADA): Granta получила долю 10%, а Vesta – 5,4%. Третье место досталось Haval Jolion с 3,2%. Четвертую строку занял ВАЗ (LADA) Niva Legend (3,1%), а пятую – Москвич 3 (2,4%).

По количеству объявлений о продаже в декабре 2024 года лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max, на долю которого пришлось 5% от предложения. На втором месте оказался ВАЗ (LADA) Granta (4,4%), а на третьем – Haval Jolion (3,9%). Наиболее заметно по сравнению с декабрем 2023 года выросло предложение на LADA Granta – в 2,3 раза.

Рынок новых автомобилей демонстрирует уверенную динамику: только за последний месяц предложение увеличилось на 13,4%, а интерес к ним – на 5,9%. Рост предложения в сегменте китайских автомобилей способствует активному формированию привлекательных условий покупки дилерами, которые предлагают бонусы, кредитные программы и специальные цены при трейд-ин. Поэтому для пользователей особенно важна возможность зафиксировать условия покупки понравившегося варианта. В объявлениях о продаже автомобилей на Авито Авто теперь доступен стикер «Условия фиксируются», который позволяет сохранить все параметры выбранного предложения на 48 часов.
Артем Хомутинников
руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито

Топ-10 новых авто по доле в интересе пользователей платформы, декабрь 2024 г., Россия, Авито Авто

МаркаМодельДоля в интересеСредняя цена1, руб.
ВАЗ (LADA)Granta10%1 057 000
ВАЗ (LADA)Vesta5,4%1 716 000
HavalJolion3,2%2 510 000
ВАЗ (LADA)Niva Legend3,1%1 097 000
Москвич32,4%1 770 000
CheryTiggo 4 Pro2,3%2 200 000
ВАЗ (LADA)Largus2,3%1 700 000
CheryTiggo 7 Pro Max2,2%3 050 000
HavalF72,1%3 099 000
ВАЗ (LADA)Niva Travel2%1 398 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

Россия авторынок новые авто
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