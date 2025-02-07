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Искусственный интеллект Mistral AI проследит за качеством сборки автомобилей Stellantis

07.02.2025 58 0 0

Корпорация Stellantis и французский стартап Mistral AI объявили о намерении расширить сотрудничество: в планах значится создание виртуально ассистента, который позволит водителю общаться с машиной и решать на ходу самые разнообразные задачи, а также интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в систему контроля качества на производстве.

Mistral AI — одна из самых молодых и быстро развивающихся компаний на рынке ИИ, она основана в 2023 году во Франции выходцами из Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и уже год сотрудничает с корпорацией Stellantis в самых разных сферах. Mistral AI, в сущности, ничем не отличается от раскрученного ChatGPT американской компании OpenAI, который интегрирован во все последние модели Volkswagen, просто у французского ИИ чуть меньше опыта и намного больше открытости — для общения с Mistral AI в режиме чата (Le Chat) не нужна регистрация, он работает даже в России и хорошо понимает русский язык.

Для сложных задач вроде рисования картинок по описанию регистрация всё-таки нужна — вот как, например, по мнению Mistral AI, выглядит «салон современного легкового автомобиля, в который интегрирован искусственный интеллект Mistral AI»:

Сотрудничество Stellantis и Mistral AI пока носит поисковый характер, автогигант пытается «прикрутить» ИИ куда только можно, в сегодняшнем пресс-релизе обозначены несколько приоритетных направлений. В частности Stellantis хочет с помощью Mistral AI разработать для своих автомобилей виртуального ассистента нового поколения, с которым водитель сможет устно общаться на любом языке и решать самые разные задачи, а не только проложить маршрут, что-то включить/выключить, кому-нибудь позвонить и проч. ИИ заменит в том числе инструкцию по эксплуатации и сможет естественным, а не казённым языком объяснить, что и как работает в машине, а если водитель не поймёт, то объяснит иначе — в общем будет адаптироваться и постоянно обновлять свои знания.

Также Stellantis планируется использовать Mistral AI для анализа своей огромной базы данных: ИИ будет помогать инженерам и технологам выбирать оптимальные с точки зрения затрат и эффективности материалы и комплектующие для будущих автомобилей, а маркетологам поможет понять, какие машины востребованы клиентами и как наилучшим образом удовлетворить из желания. На заводах Stellantis искусственный интеллект внедрят в отделы контроля качества: в режиме реального времени он будет отлавливать производственные дефекты и выдавать операторам рекомендации по их устранению.

В общем, если адаптировать к современным реалиям фразу из известного советского фильма, то получается, что «со временем ИИ перевернет жизнь человечества, не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино — один сплошной искусственный интеллект».

производство бизнес авто и технологии заводы
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