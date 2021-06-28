Итоги 3 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship

Партнерский материал
Лидер общего зачета чемпионата Кирилл Антонов сначала стал победителем квалификации. Всего 0,04 секунды ему уступил гонщик из Венгрии Мартин Барна (M1RA Esports). Результаты сессии оказались настолько плотными, что в одной секунде от пилота LADA Sport ROSNEFT eRacing Team разместилось сразу 10 пилотов.
Россиянин стартовал с поул-позиции и лидировал в заезде от старта и до остановки на плановый пит-стоп. Тактика Антонова оказалась верной – пока иностранные соперники «разбирались» между собой, Кирилл «штамповал» отличные круги. Это позволило после пит-стопов конкурентов не только вновь вернуться на первую позицию, но и создать пусть и не большой, но вполне комфортный отрыв. Некоторое напряжение поддерживали Мартин Барна и Адам Пинц, которые иногда приближались к лидирующей LADA Vesta Sport TCR Кирилла Антонова, но не более чем на 2 секунды. Лучший круг в гонке остался за Адамом Пинцем.
Топ-5 пилотов по итогам финиша:
Кирилл Антонов (Россия, LADA Sport ROSNEFT eRacing Team) – 46:45.050
Мартин Барна (Венгрия, M1RA Esports) – +01.825
Адам Пинц (Венгрия, Arnage Competition) – +02.181
Алессандро Оттавиани (Италия, Virtualdrivers By TX3) – +02.630
Леандро Верле (Бразилия, Snow Schatten Esports) – +06.419
Кирилл Антонов, победитель гонки 3 этапа: «Гонка прошла отлично! Удалось забрать первое место в квалификации, что позволило мне чувствовать себя в разы увереннее по ходу дистанции. В точности продуманная тактика также мне позволила еще дальше оторваться от соперников и довести дело до логической победы на 3-м этапе. Самыми тяжелыми были круги сразу после пит-стопа, когда нужно было выкладываться на полную, чтобы как можно дальше уехать от соперников и создать комфортное пространство между нами. Недавно платформа RaceRoom была обновлена, и это также внесло свои коррективы. В первую очередь это сказалось на торможениях и на входах в повороты – ехать стало в разы удобнее».
Чемпионат уходит на летние каникулы! В следующий раз участники LADA Sport ROSNEFT eChampionship встретятся 13 сентября – в этот день стартует отборочная часть четвертого этапа. Финальная гонка стадии пройдет 29 сентября на виртуальной копии подмосковной трассы Moscow Raceway.
Календарь второй части сезона 2021 киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship:
4 этап. Отборочный этап – 13-26 сентября, гонка – 29 сентября. Трасса Moscow Raceway
5 этап. Отборочный этап – 04-17 октября, гонка – 20 октября. Трасса Imola
6 этап. Отборочный этап – 01-14 ноября, гонка – 17 ноября. Трасса Hokkenheimring
Гранд-финал – декабрь.
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