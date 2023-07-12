Итоги 4 этапа Чемпионата России по автокроссу в Новокузнецке

На прошедших выходных в Новокузнецке на СТК Пелотон завершился очередной этап Чемпионата России по автокроссу.

Заезды стали насыщенными и моментами непростыми. Участники активно боролись за звание лучших уже с моментов квалификаций. Меняющаяся погода также добавляла интриги и сложности в соревнование. Но! Этап прошел успешно. На пьедестал поднялись как уже именитые пилоты, так и те, кто до этого редко появлялся на подиуме.

В этом главная прелесть автоспорта — никогда нельзя быть уверенным в итоговом результате до финиша последнего участника.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Уикенд был насыщенным. Следующий этап уже в эти выходные! 15 и 16 июля приглашаем болельщиков на трибуны СТК Пелотон, поддерживать любимых пилотов.

Победители



Класс Д2Н

1 место — Корпачев Павел (ст.н. 3, Курск)

2 место — Говор Роман (ст.н. 25, Новокузнецк)

3 место — Жужгов Михаил (ст.н. 15, Пермь)

Класс Супер-1600

1 место — Толчеев Иван (ст.н. 73, Тюмень)

2 место — Демин Василий (ст.н. 40, Братск)

3 место — Соченко Антон (ст.н. 9, Курск)

Класс Т1-2500

1 место — Зверев Николай (ст.н. 2, Сухой Лог)

2 место — Редькин Артем (ст.н. 89, Новый Уренгой)

3 место — Головкин Борис (ст.н. 30, Санкт-Петербург)

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Партнёрский материал