Итоги 4 этапа Чемпионата России по автокроссу в Новокузнецке

Заезды стали насыщенными и моментами непростыми. Участники активно боролись за звание лучших уже с моментов квалификаций. Меняющаяся погода также добавляла интриги и сложности в соревнование. Но! Этап прошел успешно. На пьедестал поднялись как уже именитые пилоты, так и те, кто до этого редко появлялся на подиуме.
В этом главная прелесть автоспорта — никогда нельзя быть уверенным в итоговом результате до финиша последнего участника.
Уикенд был насыщенным. Следующий этап уже в эти выходные! 15 и 16 июля приглашаем болельщиков на трибуны СТК Пелотон, поддерживать любимых пилотов.
Победители
Класс Д2Н
1 место — Корпачев Павел (ст.н. 3, Курск)
2 место — Говор Роман (ст.н. 25, Новокузнецк)
3 место — Жужгов Михаил (ст.н. 15, Пермь)
Класс Супер-1600
1 место — Толчеев Иван (ст.н. 73, Тюмень)
2 место — Демин Василий (ст.н. 40, Братск)
3 место — Соченко Антон (ст.н. 9, Курск)
Класс Т1-2500
1 место — Зверев Николай (ст.н. 2, Сухой Лог)
2 место — Редькин Артем (ст.н. 89, Новый Уренгой)
3 место — Головкин Борис (ст.н. 30, Санкт-Петербург)
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