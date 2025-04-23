Итоги форума автобизнеса «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка»

18 апреля в Москве агентство «АВТОСТАТ» проводило ежегодный форум автобизнеса «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка». В этом году мероприятие прошло в «Центре событий РБК» по адресу: Москва Космодамианская наб., 52, стр. 7. Участниками форума стали более 500 представителей автобизнеса, в том числе дистрибьюторы, автопроизводители, дилеры, кредитные, страховые, лизинговые и прочие компании.

Что происходит в экономике?

Форум начался с доклада главного экономиста Альфа-Банка Натальи Орловой. Она рассказала, что российская экономика по-прежнему развивается в условиях неопределенности, которые во многом связаны с геополитикой. С начала года рынок получил в этом направлении некий позитив, при этом ситуация с валютными курсами вызывает у экспортеров и импортеров скорее переживания, чем позитив.

Все экономисты сейчас смотрят на расходы бюджета и на бюджетные импульсы. В этом году на расходы бюджета запланировано 41,5 трлн рублей. Это лишь немного больше, чем в 2024-м, поэтому при инфляции в 10% эксперты ожидают, что бюджет будет пересматриваться в сторону увеличения.

Большая геополитическая неопределенность, связанная в том числе и с возможностью возвращения ушедших брендов, создает неопределенность и для бизнеса. Это еще один тренд текущего дня.

Опросы населения показывают, что оно с точки зрения спроса настроено позитивно. Подрастает доля населения, которое ждет улучшения своего финансового положения. Население порядка 60-70% своих доходов вкладывает в депозиты, недвижимость и автомобили.

По поводу валютного курса – на начало года отмечено некоторое укрепление рубля. Но в активный приток западных капиталов эксперты пока не верят. Просто часть компаний пытается сократить свои сбережения (в долларах и евро – из-за санкций, в юанях – в связи с начавшейся торговой войной) и избавляются от них.

А как чувствует себя авторынок?

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в своем выступлении представил структуру российского авторынка в 1 квартале 2025 года.

Так, по данным агентства, с января по март в России было продано почти 247 тысяч новых легковых машин. Это на 25% меньше, чем 1 квартале прошлого года. Свыше половины (54%) от этого количества принадлежит китайским маркам. На долю кроссоверов и внедорожников приходится почти две трети (66%) рынка. Примерно каждый шестой (16%) легковой автомобиль был продан юридическим лицам. А вот каждый одиннадцатый (9%) относится к премиум-сегменту.

Также стало известно, что суммарная доля электромобилей и гибридов в 1 квартале нынешнего года составила 5% от всего объема рынка. При этом 2% пришлось на подключаемые гибриды (PHEV).

Автобизнес – это 5% экономики РФ

Далее директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков на конкретных цифрах показал, насколько важен для экономики России и ее финансового «здоровья» автомобильный бизнес.

Он подсчитал суммарную финансовую емкость и собственно авторынка, и целого ряда направлений, которые работают в связке с ним – кредитование, страхование, лизинг, сервис, запчасти, парковки, платные дороги, сборы налогов и ряд других.

Получилось, что в 2024 году такая финансовая емкость «авторынка и около него» составила почти 20 трлн рублей. Учитывая то, что ВВП прошлого года составил около 200 трлн рублей, казалось бы, можно говорить о доле автобизнеса в 10%. Однако эксперт напоминает, что часть этих денег не создает добавочной стоимости (например, перепродажи автомобилей на вторичном рынке, зарплаты сотрудников и многое другое), и потому, скрупулезно пересчитав «вклад» автобизнеса в российскую экономику, Целиков оценивает его примерно в 5%. И это тоже очень внушительная цифра, которая показывает значение отрасли для страны.

Рынок автокредитования в 1 квартале упал вдвое

Розничное кредитование сократилось до уровня 2018 года, сообщил представитель Frank RG Станислав Сухов. По данным этой компании, сумма выданных розничных кредитов в 1 квартале 2025 года составила 1586,6 млрд рублей. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 1 квартале 2024 года эта сумма составляла 3 167 млрд рублей. При этом количество выданных автокредитов упало на 48%.

Начиная с сентября прошлого года, объем выданных автокредитов постепенно сокращался. Однако в марте ситуация стала немного исправляться. В прошлом месяце объем выданных автомобильных кредитов составил 102,9 млрд рублей, что на 20% больше, чем в феврале.

Также Сухов отметил, что в объеме нецелевых кредитов доля залоговых составила на 1 апреля 2025 года 11%. Тогда как на 1 июля прошлого года этот показатель находился на уровне всего лишь 4%.

Новые инструменты для автобизнеса

Участники форума отметили несколько важных тенденций, сложившихся сегодня в сфере автомобильного кредитования, и предложили несколько новых инструментов, позволяющих автодилерам легче справляться с трудностями.

Даниил Шкурыгин (Авто.ру) рассказал, что в новых условиях компания разработала новый продукт с названием «Кредиты от Яндекса», снижающий нагрузку на автодилера. Он разработан с участием Яндекс Банка – на основе уже действующих финансовых инструментов, таких как «Совместный выкуп автомобилей с пробегом» и приобретенный компанией в прошлом году «еКредит». Суть нового продукта можно выразить коротко: три документа, два дня – и для дилеров открывается лимит до 50 млн рублей через кредиты от Яндекса. Имея «под капотом» классифайд Авто.ру, дилер получает рыночное предложение, помощь в управлении складом и бонусом – маркетинговую поддержку.

Новый финансовый продукт компании CarCraft тоже разработан на основе уже действующих программ и платформ, таких как Momentum Pay и ряда других. Ольга Габеева (CarCraft) рассказала о том, что компания увидела задачу текущего момента в том, чтобы расширять возможности для клиентов путем привлечения к партнерству большего количества банков. Речь идет также об оптимизации процессов с участием новых технологических решений. Сегодня банкам важно видеть, куда расходуются деньги, минимизировав риски, и IT-компании делают эти процессы более прозрачными.

Агентство «АВТОСТАТ» назвало победителей премии «FinAuto – 2025»

В рамках форума прошло награждение победителей премии «FinAuto – 2025», учрежденной агентством «АВТОСТАТ». Они были определены по итогам опроса официальных автодилеров из 64 городов. География участников опроса традиционно широка – Москва, Краснодар, Мурманск, Саратов, Нижний Тагил, Калуга, Иркутск, Череповец, Белгород, Уфа, Вологда, Майкоп и другие города.

Первенство в номинации «Лучший автокредитный банк-партнер» завоевал Т-Банк, получивший 30,7% голосов. Второе место занял Совкомбанк (14,7%), а третье – Драйв Клик (10,3%).

В номинации «Лучшая страховая компания» победила Альфа Страхование (17,5%). Вторую строчку тут занял Ингосстрах (14,8%), а замкнула тройку лидеров ВСК (12,4%).

Победителем в номинации «Лучшая мультибанковская онлайн-платформа финансирования автобизнеса» стал CarCraft (38,6%).

Лучшей цифровой платформой по продажам автомобилей в кредит оказался FAST, за который проголосовало более половины (52,1%) опрошенных. Он же стал победителем в номинации «Лучший страховой агрегатор», набрав 73% голосов участников опроса.

Круглые столы: участники поделились эффективным опытом

На прошедшем мероприятии состоялось сразу несколько круглых столов, в которых приняли участие авторитетные эксперты и представители многих сфер автобизнеса, в том числе финансовой. Вот их основные темы:

Автокредитные программы производителей и дистрибьюторов. Эффективный дилерский опыт.

Дилерские автокредиты: партнерский бизнес или инструмент продажи автомобилей?

Страхование. Изменения. Пролонгация. Сервис.

Лизинг и корпоративные автопарки.

Кроме этого, были представлены итоги автострахования в 1 квартале и озвучены ключевые тренды по остаточной стоимости автомобилей (европейских, китайским, электромобилям).

Партнёрский материал