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  • Юбилей с перерывом: флагманской модели Skoda Superb исполнилось 90 лет

Юбилей с перерывом: флагманской модели Skoda Superb исполнилось 90 лет

24.03.2025 417 2 0

В марте 1935 года компания Skoda выпустила Superb первого поколения — отсюда такая круглая дата, а на самом деле имя Superb бóльшую часть своей истории пролежало в архиве.

История ранних Супербов началась в 1934 году, когда Skoda представила первый легковой автомобиль с такими именем, он имел рамную конструкцию в сочетании с независимой подвеской, серийное производство в Млада-Болеславе стартовало в марте 1935 года и продолжалось до 1949 года включительно. Всего за этот период Skoda произвела около 890 легковых и 1630 армейских Супербов, причём в такой относительно скромный тираж вместились автомобили пяти поколений, хотя их разделение в значительной степени условно, большинство оснащались рядными 6-цилиндровыми двигателями, но были и версии с V8, а у военного Суперба была полноприводная модификация.

Самый первый Skoda Superb и четыре поколения модели на платформах Volkswagen

После 1949 года имя Superb лежало в архиве до 2001 года, когда компания Skoda уже тесно срослась с концерном Volkswagen и не имела полностью оригинальных моделей. Имя Superb получила флагманская легковая модель, являвшаяся, по сути, техническим клоном Volkswagen Passat, при этом первые два поколения в новейшей истории Суперба по некоторым потребительским качествам превосходили Пассаты, предлагая более просторный и практичный кузов в комплекте с оригинальными шкодовскими решениями, вроде двухсекционной багажной двери у лифтбека второго поколения.

Актуальный Skoda Superb четвёртого поколения
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Актуальный Skoda Superb четвёртого поколения
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Актуальный Skoda Superb четвёртого поколения
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Первые три поколения Супербов из выпущенных с 2001 года хорошо известны в России, а нынешний «четвёртый» Superb дебютировал в 2023 году, когда Skoda из России уже ушла. Супербы третьего и четвёртого поколений базируются на модульной платформе MQB, при этом «четвёртый» Superb радикально отличается от «третьего» дизайном салона — многие поклонники Шкоды считают, что отличается не в лучшую сторону.

Пресс-служба Skoda радостно рапортует, что каждый новый Superb в новейшей истории модели был успешнее предыдущего: флагман первого поколения разошёлся тиражом 137 000 штук, продажи Superb второго поколения составили 618 000 штук, третьего — 805 000 штук. Нынешний «четвёртый» Superb вряд ли побьёт рекорд «третьего», поскольку фокус потребительского интереса медленно, но верно смещается с традиционных легковушек в сторону кроссоверов, многие бывшие владельцы Супербов пересели на кроссовер Skoda Kodiaq. Актуальный Kodiaq второго поколения в значительно степени «унифицирован» по салону и технике с «четвёртым» Супербом. Будет ли у Суперба пятое поколение, пока неизвестно.

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2 комментария
24.03.2025 23:38
Viktor Belev

В статье дважды указано, что современная история модели идёт с 2021 года. Понимаю, что опечатка, но исправить стоит на 2001.

24.03.2025 23:44
Андрей Ежов

Исправил, спасибо за обратную связь!

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