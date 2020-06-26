Изменение правил медосмотра водителей отложили: пока что платить за дорогие тесты не придётся

Ранее предполагалось, что всем, кто получает права впервые, а также тем, кто меняет удостоверение по истечению срока действия и возвращает после лишения, придётся сдавать тесты на хронический алкоголизм.

Новые правила получения медицинских справок Министерство здравоохранения РФ разработало в октябре прошлого года: этот документ требуется водителям для продления срока действия удостоверений (либо возвращения после лишения), кроме того, он нужен кандидатам в водители, получающим права впервые. Эти правила предполагали, что всем вышеперечисленным категориям граждан придётся в обязательном порядке сдавать новый тест, который способен выявлять людей с хроническим алкоголизмом. По расчётам, из-за новых исследований медсправка для водителей должна была подорожать примерно в 10 раз.



Как мы сообщали ранее, новая проверка предполагает проведение анализа крови на наличие CDT-маркера (карбогидрат-дефицитного трансферрина): если он имеется в организме в определённой концентрации, это может говорить о хроническом алкоголизме (либо о болезнях печени). В Минздраве решили, что таких автомобилистов и кандидатов в водители нужно направлять на более тщательное обследование в наркодиспансер. Также для справок предполагали сделать обязательным анализ мочи для выявления психотропных веществ.

Изначально предполагалось, что новые правила медосмотра водителей и будущих автомобилистов вступят в силу 22 ноября 2019-го. Но в преддверии этой даты немало желающих получить справку заранее заполонили кабинеты соответствующих врачей. Эта ситуация привела к тому, что власти выступили с критикой изменений, а в итоге было решено перенести срок вступления нового порядка выдачи медсправок на 1 июля 2020 года.



Приближается новая дата, но на этот раз Минздрав успел до «коллапса»: новые правила решили отложить ещё на полгода. Предполагается, что новые тесты, выявляющие хронических алкоголиков, начнут проводить с начала января 2021 года. Причём проверять будут не всех: на дополнительные исследования отправят в соответствии с заключением врача-нарколога (то есть, если он выявит симптомы заболевания). Этот приказ вступит в силу на следующей неделе, 30 июня.

Согласно этому документу, Минздрав намерен использовать для выявления хронических алкоголиков не только дорогие тесты на наличие CDT-маркера, но и иные, более доступные по цене методы. Позднее ведомство планирует представить также механизм тестирования автомобилистов и кандидатов на хроническое потребление спиртного.



Важно: пока что для всех получающих права порядок получения медсправки остался прежним, цены на эту услугу соответственно тоже измениться не должны.



По данным ГИБДД за первые пять месяцев 2020 года в России произошло 4504 аварии по вине водителей в состоянии опьянения. Этот результат на 9,6% меньше, чем в январе-мае 2019-го. В этих ДТП погибло 987 человек (-26,3%), травмы получили 6207 участников (-10,7%). Однако за этот же период выросло число виновников инцидентов, отказавшихся от медосвидетельствования: зафиксировано 1306 таких аварий, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, ранее Минюст, разрабатывающий проект обновлённого КоАП, предлагал ужесточить наказание для тех, кто отказывается от проверки на алкоголь или наркотики. Сейчас они платят штраф в размере 30 тыс. рублей и лишаются прав на срок до двух лет. Инициатива предполагала увеличение взыскания до 40 тыс. рублей, а срок лишения – до трёх лет. Эта норма была в первой редакции нового Кодекса, но из более поздних она исчезла.

