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  • Изменение тарифов и коэффициентов на средней цене ОСАГО пока не сказалось

Изменение тарифов и коэффициентов на средней цене ОСАГО пока не сказалось

24.01.2022 10 0 0

Во многих субъектах РФ средний ценник страховки снизился, но в некоторых регионах, в их числе Санкт-Петербург и Москва, стоимость «автогражданки» с начала года подросла.

 

Все автовладельцы в России, согласно сегодняшним правилам, обязаны иметь действующий полис ОСАГО (с помощью этого документа страхуется автогражданская ответственность водителей). Реформирование этого сегмента страхования продолжается: напомним, процесс призван усилить индивидуализацию «автогражданки». В конце прошлого года Центробанк утвердил ряд изменений, касающихся расчёта цены обязательных страховых полисов для автомобилистов. Большая часть поправок уже вступила в силу.

Одним из важнейших изменений в начале 2022 года стало расширение тарифного коридора в ОСАГО. Напомним, речь идёт о базовой ставке, которую страховщик выбирает из строго определённого диапазона в качестве «отправной точки» для расчёта цены полиса (для каждого отдельного клиента). На сегодняшний день эта ставка варьируется в зависимости от индивидуальных характеристик клиента страховой.

В конце 2021-го минимальная базовая ставка для физлиц, владеющих «легковушками», составляла 2471 рубль, а максимальная – 5436 рублей. Затем решением ЦБ этот коридор расширили в обе стороны на 10%. Так что с 9 января 2022 года диапазон базовой ставки варьируется от 2224 рублей до 5980 рублей.

Кроме того, недавними поправками был изменён коэффициент возраста и стажа (КВС): теперь показатель повысился для автомобилистов, чей возраст менее 24 лет, а также для тех, чей стаж вождения не превышает двух лет. Для некоторых автомобилистов (опытных и возрастных) значения стали ниже. Ещё в ЦБ провели дополнительную калибровку региональных коэффициентов: во многих субъектах РФ значения снизились, но в некоторых стали выше.

Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), за первые три недели текущего года средняя цена ОСАГО в целом по стране составила 5789 рублей: этот показатель практически полностью совпадает с результатом, зафиксированным в тот же период в 2021 году. Известно, что в 23 регионах РФ средняя премия снизилась (в некоторых на 35-37%), а в остальных либо осталась прежней, либо подросла.

В частности, по подсчётам РСА, увеличение средней цены полиса ОСАГО коснулось Москвы и Санкт-Петербурга. Так, показатель в российской столице вырос на 6% (или на 486 рублей): в прошлом году средняя стоимость «автогражданки» здесь составляла 8347 рублей, а в начале нынешнего – 8833 рубля за годовой полис. В «северной столице» средний ценник обязательной водительской страховки подрос на 4% (или на 309 рублей) – с 7683 до 7993 рублей.

Напомним, в силу пока не вступили новые значения системы бонус-малус (речь о КБМ), они начнут применяться с 1 апреля 2022 года. Этот коэффициент даёт надбавку к стоимости в случае аварийной истории или скидку – за безаварийное вождение. В ходе недавних поправок были повышены значения для так называемых «убыточных» водителей (их класс определяется как M) с нынешних 2,45 до 3,92. Новичкам без истории вместо единицы достался коэффициент 1,17. Но при этом у тех водителей, которые в течение 10 лет или более ездили без аварий на своём счету, КБМ теперь окажется ещё ниже, чем сейчас: не 0,5, а 0,46 (это значит, что скидка на полис станет для них больше).

документы Россия авто и общество законы

 

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