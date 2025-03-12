Известная гонщица Ирина Сидоркова высоко оценила производство моторных масел G-Energy в Омске

Во время предсезонных тестов чемпионка активно тренируется на трассе и занимается подготовкой автомобиля вместе с инженерами, техниками и разработчиками расходных материалов. Спортсменка выступает на прототипе мощностью свыше 550 лошадиных сил. Для защиты высокофорсированного двигателя машины команда использует моторные масла G-Energy.

На производстве Ирина Сидоркова ознакомилась с тем, как происходит разработка рецептур и упаковка в удобные для заливки канистры. Спортсменка также посетила лабораторию и увидела, как проводят высокоточный контроль качества, который сопровождает каждую стадию производства – от получения сырья и компонентов до доставки со склада потребителям. Чемпионка обсудила с экспертами ключевые технологии, лежащие в основе производства продукции, и приняла участие в проведении испытаний на соответствие нормам вязкости, вспенивания и застывания.

На каждой гонке мы наблюдаем работу моторных масел G-Energy, а теперь смогли увидеть, как их производят. Уровень технологий, оснащенность, компетенции специалистов действительно впечатляют. Но самое важное – становится очевидно, за счет чего обеспечиваются такое стабильно высокое качество и надежность премиальных моторных масел «Газпром нефти». И гоночная трасса это только подтверждает. Ирина Сидоркова

Моторные масла G-Energy адаптированы для различных типов двигателей и условий эксплуатации и подходят как для гоночных болидов, так и для гражданских автомобилей. Продукты испытаны в международных ралли-рейдах, дрифте, кольцевых гонках, а также Кубке G-Drive SMP F4, где техника проходит настоящую проверку на выносливость в экстремальных условиях.

Ирина Сидоркова приехала в Омск, чтобы привезти российский гоночный болид BR03 на Фестиваль цифрового спорта, который проходил на G-Drive Арене 8 марта. По пути на фестиваль автогонщица заехала на АЗС сети «Газпромнефть», чтобы заправить болид топливом G-Drive, на котором выступают участники ведущих российских гоночных серий.



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