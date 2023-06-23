J.D. Power: качество новых автомобилей снижается, но Stellantis празднует триумф

Американская аналитическая компания J.D. Power опубликовала рейтинг качества новых автомобилей на 2023 год. Увы, рост числа электронных компонентов привёл к тому, что претензий у владельцев к новым автомобилям становится всё больше. Между тем есть марки, у которых по части качества наблюдается значительный прогресс: в этом году рейтинг марок возглавили воспитанники корпорации Stellantis — Dodge, Ram и Alfa Romeo, а лучшим автомобилем признан Nissan Maxima.

Рейтинг качества новых автомобилей J.D. Power не стоит путать с рейтингом надёжности от той же организации: у них схожая методика сбора и анализа данных, но рейтинг качества исследует именно новые машины, а рейтинг надёжности — машины трёхлетнего возраста, оба рейтинга обновляются каждый год.

Свежий рейтинг качества опубликован на этой неделе, он составлен по результатам опроса 93 380 респондентов в США, которые купили или арендовали автомобили 2023 модельного года. Каждый респондент ответил на 223 вопроса, разделённых на девять категорий: экстерьер, интерьер, сиденья, мультимедийная система, микроклимат, вторичная эргономика (выключатели, экраны, джойстики и т. д.), ассистенты водителя, опыт вождения, силовой агрегат. Из ответов сформирован рейтинг PP100, показывающий количество выявленных проблем на 100 автомобилей, — соответственно чем PP100 меньше, тем он лучше.

Средний показатель PP100 в этом году составил 192 балла, что на 12 баллов больше, чем было в 2022 году, и на 30 баллов больше, чем в 2021-м. Эксперты J.D. Power связывают ухудшение среднего уровня качества с массовой цифровизацией новых автомобилей, иногда совершенно избыточной. Так, например, водители стали гораздо чаще жаловаться на дверные ручки, потому что производители стали их усложнять, ставить выдвижные механизмы и сенсорные клавиши — особенно этим грешат современные электромобили.

Также производители теперь щедро оснащают машины электронными ассистентами водителя, но работают эти ассистенты не всегда корректно и порой больше нервируют водителя, чем помогают ему: больше всего жалоб на систему удержания в полосе, систему автоматического аварийного торможения и предупреждения о риске столкновения.

Ещё не всегда хорошо работает связь между смартфоном водителя и операционной системой автомобиля, часто вызывает нарекания беспроводная зарядка смартфона (жалобы на перегрев, неудобное расположение лотка, прерывание зарядки).

Ниже приводим рейтинг марок от лучших к худшим, в этом году в лидерах оказались Dodge (140 PP100), Ram (141 PP100), и Alfa Romeo (143 PP100). Для сравнения скажем, что у Dodge и в прошлом году был хороший рейтинг (143 PP100), а вот Ram и Alfa Romeo каким-то чудом совершили настоящий рывок — в 2022 году их оценка качества составляла 186 PP100 и 211 PP100 соответственно.

В оригинальной публикации J.D. Power приведены также лучшие с точки зрения качества модели в каждом классе автомобилей, абсолютным лидером назван седан Nissan Maxima. Лидеры по классам (в американском их понимании, разбивка может показаться странной) следующие: маленькие легковые автомобили — Kia Rio, маленькие премиальные легковые автомобили — Audi A3, маленькие SUV — Buick Encore GX, маленькие премиальные SUV — Audi Q3, компактные легковые автомобили — Kia Forte, компактные премиальные легковые автомобили — Lexus IS, компактные SUV — Chevrolet Equinox, компактные премиальные SUV — Alfa Romeo Stelvio, компактные спорткары — Mini Cooper, среднеразмерные легковые автомобили — Toyota Camry, среднеразмерные премиальные легковые автомобили — Kia Stinger, среднеразмерные SUV — Nissan Murano, среднеразмерные премиальные SUV — Lexus GX, среднеразмерные спорткары — Chevrolet Camaro, премиальные спорткары — Chevrolet Corvette, более крупные среднеразмерные премиальные легковые автомобили — Genesis G80, более крупные среднеразмерные SUV — Toyota 4Runner, более крупные среднеразмерные премиальные SUV — Cadillac XT6, большие премиальные легковые автомобили — BMW 8 Series, большие SUV — Chevrolet Tahoe, большие пермиальные SUV — Cadillac Escalade, среднеразмерные пикапы — Ford Ranger, большие пикапы — Ram 1500, минивэны — Kia Carnival.

