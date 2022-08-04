Nissan Maxima снимут с производства в 2023 году, а преемник сменит формат

Сегмент больших непремиальных в США тает на глазах: Toyota в этом году завершит выпуск американской версии Avalon, а компания Nissan уведомила поставщиков комплектующих и дилеров о том, что чуть менее чем через год снимет с производства модель Maxima восьмого поколения (А36) — сообщение производителя цитирует журнал Carscoops.
По данным ресурса CarSalesBase, пик продаж модели Maxima в США пришёлся на 1994 год — тогда было реализовано 163 138 экземпляров. Нынешняя «восьмая» Maxima вышла на рынок в 2015 году и в 2018 году пережила рестайлинг, лучшим для неё годом в США стал 2017-й, когда продажи составили 67 627 единиц, дальше кривая спроса пошла на спад.
По итогам первой половины этого года Maxima разошлась в США тиражом 3753 шт., что на 67% меньше, чем в январе-июне 2021 года. Оставшиеся на рынке конкуренты показали лучшие результаты: Chrysler 300 продан в количестве 7582 шт. (-31%), Toyota Avalon — 8120 шт. (-21%), Dodge Charger — 38 459 шт. (-9%). Такие некогда видные соперники как Buick LaCrosse, Chevrolet Impala, Ford Taurus и Kia Cadenza рынок уже покинули.
Между тем нынешнюю «восьмую» Максиму относят к классу больших седанов скорее по инерции, так как с колёсной базой в 2776 мм и габаритной длиной в 4897 мм Maxima заметно меньше, чем действительно полноразмерный Dodge Charger (база — 3048 мм, длина — 5084 мм). По сути, современная Maxima — это Altima «на максималках»: у моделей общая платформа и внешне они очень похожи, но у Максимы более спортивный имидж, оригинальный дизайн интерьера и более мощный двигатель. Сегодня Maxima предлагается американскому потребителю с безальтернативным 3,5-литровым бензиновым атмосферным V6 (304 л.с., 354 Нм), передним приводом и вариатором, зато есть три комплектации на выбор — SV, SR и Platinum. Минимальная цена — 37 840 долларов.
В компании Nissan намекнули, что после завершения производства Максимы восьмого поколения на заводе в Смирне (штат Теннесси) у модели будет некий высокотехнологичный преемник. Скорее всего речь идёт о серийной версии концептуального кросс-седана Nissan IMs образца 2019 года, то есть Maxima устремится в ту же нишу, где теперь обитает Toyota Crown: в новом поколении эта модель перестала быть нишевой, предложено целое одноимённое Crown-семейство с кросс-седаном в авангарде, анонсирован выход на рынок США.
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